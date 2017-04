Premier tour "Présidentielle" : le "Sarkoland" n'est plus ce qu'il était

Pas de scénario cauchemar pour les milieux d'affaires avec un second tour Le Pen-Mélenchon : Emmanuel Macron (23,75%) et Marine Le Pen (21,53%) qualifiés! De ce 1er tour on retiendra que LR est légèrement derrière le FN dans les Alpes-Maritimes (27,75% contre 27,35%). C'est la première fois que Les Républicains ne dominent pas une élection présidentielle dans le département depuis 2002. La fin du "Sarkoland"?

Pour les milieux d'affaires, ce 1er tour de la Présidentielle vient éliminer un cauchemar : celui d'un second tour opposant Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon (France Insoumise). La bourse de Paris qui a ouvert ce matin en hausse de près de 4% a apprécié. Emmanuel Macron avec 23,75% et Marine Le Pen (FN) avec 21,53% sont les deux qualifiés pour le second tour, tandis que le candidat d'En Marche, fort de nombreux ralliements tant à droite qu'à gauche, apparaît comme ultra favori du second tour.

La "vague" Macron sur la façade atlantique

Quant à Jean-Luc Mélenchon, arrivé 4ème, il n'en talonne pas moins avec 19,64% des voix François Fillon (Les Républicains) en troisième position avec 19,91%. (voir l'ensemble des résultats définitifs sur le site officiel du ministère de l'Intérieur). Un scrutin qui s'est joué avec une participation tout juste un petit peu plus faible qu'en 2102 (78,69% de votants soit 1% de moins qu'au 1er tour 2012 -79,48%) et qui est marqué par la déroute, historique elle aussi, du PS avec un Benoît Hamon tombé à 6,35%. Le naufrage.

Un résultat finalement bien anticipé et qui regonflera le moral des instituts de sondage. Dans les derniers jours, les sondages rapprochaient les quatre candidats de tête, avec une légère avance à Emmanuel Macron. Largement échaudés par le Brexit et Trump, ils ne se sont pas trompés cette fois et donnaient une image proche de la réalité du scrutin. Des résultats nationaux qui recouvrent cependant de grosses disparités nationales. Elles se visualisent nettement sur la carte des résultats du ministère de l'Intérieur avec, grosso modo, le nord, l'est et toute la façade méditerranéenne à dominante Front National, tandis que toute la façade atlantique, le centre et la région parisienne ont placé En Marche en tête.

En bleu noir, les départements dans lesquels Marine Le Pen (FN) est arrivée en tête; en bordeau, ceux d'Emmanuel Macron, en bleu plus clair, François Fillon et en orange Jean-Luc Mélenchon.

Ainsi en PACA, Marine Le Pen arrive largement en tête avec 29,69% des suffrages, suivie de François Fillon (22,53%). Emmanuel Macron suit en troisième position avec 18,36% et Jean-Luc Mélenchon garde sa place de 4ème avec un score tout juste légèrement inférieur au national (17,35%). Seules en PACA, les Hautes-Alpes portent Emmanuel Macron en tête (21,8%), suivi de Jean-Luc Mélenchon (21,62%) et Marine Le Pen (21,25%, tous les trois placés dans un mouchoir.

"Sarkoland" vire au FN

A l'image de la PACA, les Alpes-Maritimes ont fait le même choix avec des pourcentages différents car dans le département, le FN ne dépasse LR que très courte tête : 27,75% pour Marine Le Pen et 27,35% pour François Fillon. Peu de différence donc, mais c'est la première fois depuis 2002 que Les Républicains ne parviennent pas à s'imposer dans les urnes pour une élection présidentielle, comme le fait remarquer France Bleu Côte d'Azur. En quelque sorte, "Sarkoland", comme avait été baptisée la Côte d'Azur, passe au FN.

Dans les AM, Emmanuel Macron est à 19,04% proche de sa moyenne PACA, mais Jean-Luc Mélenchon qui a "cartonné" sur Marseille est en retrait (14,96%). Quant à Benoît Hamon, il est 6ème, avec 3,58%. Derrière Nicolas Dupont-Aignan (4,28%). Humiliation supplémentaire.

Estrosi et Ciotti s'opposent sur l'appel au vote Macron

Toujours sur le plan politique départemental, les observateurs n'ont pas manqué d'observer les messages différents des deux "leaders" LR à l'issue du premier tour. Christian Estrosi, président de la Région PACA et de la Métropole, qui ne soutenait François Fillon que du bout des lèvres et avait reçu Emmanuel Macron à Marseille, a été l'un des premiers (10 mn à peine après les premières estimations de 20 heures) à lancer un appel au vote en faveur du candidat d'En Marche pour le 2ème tour.

Eric Ciotti, qui s'est beaucoup investi dans la campagne du candidat LR et que l'on a vu un peu partout jouer en défense du soldat Fillon, ne s'est quant à lui pas prononcé ouvertement. Il a juste déclaré être bien décidé à continuer le combat aux législatives qui suivront. Bonjour pour l'entente cordiale dans la préparation du troisième et quatrième tour!

Les résultats ville par ville dans les Alpes-Maritimes

Des législatives qui seront d'ailleurs déterminantes alors que l'issue du second tour de la Présidentielle semble désormais jouée en faveur d'Emmanuel Macron. Cas de figure exceptionnel en effet : aucun des candidats de ce second tour de présidentielle ne dispose d'une base parlementaire de départ (deux députés pour le FN et aucun pour En Marche). Tout reste donc à jouer les dimanche 11 et 18 juin prochains.

Au plan local aussi, les résultats ville par ville de ce premier tour seront finement analysés pour tenter de cerner les évolutions de l'électorat en vue de ces législatives. Quelques traits ressortent :