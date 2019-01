Première Fuckup Night à Nice : surmonter ses échecs business

Les Fuckup Nights (nuits des paumés) arrivent sur la Côte d'Azur. Mouvement international actif dans plus de 70 pays, Fuckup Nights (FUN) se charge d'organiser des soirées ouvertes au public pour partager les meilleures histoires d’échecs et/ou de "ratages" business. L'idée de base étant qu'en matière de création d'entreprise ou de start-up, on peut apprendre autant d'un échec que d'une réussite sans faille. Le premier rendez-vous est donné vendredi 18 janvier de 19 heures à 21h30 à Nice, dans les locaux d'EPITECH, l'école de l'innovation et de l'expertise informatique (6 rue St Jean D’Angely).

Co-organisée par EPITECH et la French Tech Côte d'Azur cette "première" sera animée par quatre intervenants issus de l'écosystème : Cédric Ulmer, cofondateur de France Labs (moteurs de recherche pour entreprises), Nilo Quiroz, cofondateur de Corporate Caterers Houston aux USA (livraison de repas en entreprises), Murielle Liu, assistante investisseurs à Digital Factory Angels LTD et Anne Topenot, fondatrice d'Atypec et de la "Speaking Academy" à Nice.

Si les organisateurs n'ont pas réussi à trouver de témoignage d'un gros "crash" de start-up, les quatre intervenants viendront parler et échanger sur des initiatives, décisions ou actions qui se sont révélées malencontreuses (un recrutement manqué, un lancement de produit mal préparé, un rendez-vous client désastreux, etc…). Et surtout, côté positif, il expliqueront comment ils ont pu rebondir. Pas si "paumés" (fuckup) que cela !