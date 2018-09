Première mondiale : Monaco lance le bal de la 5G à l'échelle d'un pays !

Ça va vite. Comme la 5G. Trois semaines après la signature à Pékin d'un partenariat Monaco Telecom-Huawei, la Principauté a lancé ce matin, au Monaco Yacht Show, le déploiement du premier réseau mobile à l'échelle d'un pays. Un lancement illustré par une démonstration : un drone relié en 5G qui retransmet ses images Haute Définition en 360° à un casque de réalité virtuelle.

Un drone connecté en 5G survolant le bouillonnant Monaco Yacht Show et qui retransmet en direct ses images Haute Définition en 360° à un casque de réalité virtuelle : c'est la démonstration qui a illustré ce matin, jeudi 27 septembre, le lancement en avant-première mondiale du premier réseau mobile 5G à l’échelle d’un pays. Seulement trois semaines après le partenariat signé à Pékin en présence de SAS le Prince Albert II et du président-fondateur de Huawei, Monaco Telecom a pu ainsi lancer officiellement et devant le monde de la grande plaisance, le déploiement de son réseau 5G à l'échelle de la Principauté. (Photos ci-dessus et ci-contre © Michael Alesi – Direction de la Communication)

Etre prêt pour accueillir les premiers smartphones 5G

Après avoir déployé le premier réseau commercial en 1 Gigabit/s au monde en avril 2017, Monaco Telecom a optimisé l’ensemble de la chaîne d’infrastructure de son réseau mobile et de ses équipements pour déployer la 5G. Une performance atteinte avec les briques technologiques de Huawei, fournisseur global de solutions dans le domaine des technologies de l’information et des communications, qui accompagne l’opérateur monégasque depuis 2012.

Les premières antennes 5G ont ainsi déjà été installées sur la zone pilote du port Hercule. Dans les mois à venir, le réseau sera complété sur 100% du territoire. L'objectif est d'être prêt pour accueillir les premiers smartphones capables de supporter cette nouvelle technologie courant 2019. Ce qu'apportera la 5G ? D'abord de la rapidité. A terme elle affichera ainsi des débits multipliés par 10, des temps de connexion divisés par 10 et permettra le traitement simultané de 10 fois plus d’objets connectés par antenne.

Accompagner la transition numérique de la Principauté

De fait, la 5G permettra d’accompagner la croissance exponentielle des usages internet en mobilité. Elle changera aussi en profondeur les processus des entreprises en favorisant le développement des objets communicants et des réseaux intelligents, explique-t-on à Monaco Telecom qui va jouer le rôle de laboratoire en termes d'expérimentation d'un pays entier, certes petit, mais avec des besoins très diversifiés. Des domaines aussi variés que l’automobile (voitures autonomes), les villes intelligentes, la santé (imagerie 3D et hologrammes), le gaming (jeux interactifs) ou la communication (traduction assistée) prendront toute leur ampleur grâce à la 5G.

Pour Weiliang Shi, Directeur Général de Huawei France & Monaco, "la 5G est le socle de la future société numérique." C'est l'avis aussi de Frédéric Genta, Délégué Interministériel en charge de la transition numérique. "Ce développement s’inscrit donc naturellement dans l’évolution de Monaco comme précurseur dans le domaine de la connectivité, et vient accompagner la transition numérique de la Principauté , note-t-il. "La puissance de la 5G, implémentée via un maillage précis du territoire, sera une plateforme essentielle pour la transition numérique".

Sur la photo officielle on aperçoit tout à gauche Frédéric Genta, délégué interministériel de la transition numérique à côté de Martin Peronnet, directeur général de Monaco Telecom, ainsi que au centre, Weiliang Shi, Directeur Général de Huawei France & Monaco. Photo © Michael Alesi – Direction de la Communication