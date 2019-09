Présentation de TechTheFutur Nice : attention, changement d'horaire

Attention pour ceux qui avaient prévu d'assister à la présentation du projet TechTheFutur, porté par l’école Institut Mines-Télécom – Mines d’Alès demain jeudi 12 septembre au CEEI de Nice : les horaires ont changé. La conférence prévue à 10 heures a été reportée de 14 à 15 heures. Le thème reste évidemment le même : après Montpellier, Avignon et Toulouse, Nice a été choisie pour accueillir cette initiative qui se présente sous la forme d’un week-end d’accélération, où des étudiants de l’école et des coachs viennent "accélérer" le projet de startups ou d’autres porteurs de projet locaux.

En clair, il s'agit d’aider les porteurs de projet à lever des freins technologiques en apportant des compétences pointues et un accompagnement. Co-construite avec la Ville de Nice et la Métropole de Nice Côte d’Azur, cette édition niçoise de TechTheFutur, cible les solutions innovantes dans le domaine de la santé ou de la ville intelligente, deux thématiques chères à la Métrople. L'initiative se joue en partenariat également avec l’Université Côte d’Azur, les équipes CoBTeK-Lab (Cognition Behavior Technology) d'UCA, le pôle de compétitivité SCS (Solution Communicantes sécurisées), la Courbe Verte et Visionar. Le week-end d'accélération est prévu les 9 et 10 novembre, à l’Institut Claude Pompidou (10 Rue Molière à Nice).