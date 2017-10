Présidence LR : meeting "important" de Laurent Wauquiez à Mandelieu

Dans la course à la présidence de LR, Laurent Wauquiez tiendra un meeting qualifié "d'important" à Mandelieu-La Napoule, la semaine prochaine, mercredi 25 octobre à 18 heures au Centre Expo Congrès. Grand favori d'une élection qui se jouera en décembre, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes sera accueilli par un de ses soutiens azuréens, Henry Leroy, bientôt ex-maire de Mandelieu et désormais sénateur des Alpes-Maritimes. "Mandelieu-la-Napoule, ce sera l'affichage de l'équipe rassemblée", a affirmé Laurent Wauquiez au quotidien "Les Echos" en se targuant d'avoir déjà obtenu le parrainage de 135 parlementaires, "plus que Nicolas Sarkozy n'en avait eu".

Rappelons que trois autres candidats sont en lice pour la présidence de LR : Florence Portelli, maire de Taverny (Val d'Oise), ex-porte-parole de François Fillon pour la présidentielle; Maël de Calan, conseiller départemental du Finistère, soutien d'Alain Juppé, et Daniel Fasquelle, député du Pas-de-Calais, qui veut incarner la base militante du parti.