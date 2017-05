Présidentielle : bureaux ouverts jusqu'à 20 heures dans 16 communes

C'est le second tour pour l'élection présidentielle ce dimanche 7 mai avec en lice Emmanuel Macron (En Marche) et Marine Le Pen (Front national). Les bureaux de vote seront ouverts à partir de 8 heures et fermeront à 19 heures sauf dans la plupart des grandes villes des Alpes-Maritimes (16 communes) qui ont demandé l'autorisation de fermer une heure plus tard à 20 heures. A noter que les élections législatives suivront les 11 et 18 juin prochains. Voici la liste des communes où les bureaux resteront donc ouverts jusqu'à 20 heures ce dimanche comme par ailleurs lors du 1er tour de la Présidentielle :

Antibes

Cagnes-sur-mer

Cannes

Le Cannet

Grasse

Mandelieu-la-Napoule

Menton

Mouans-Sartoux

Mougins

Nice

Saint-André de la Roche

Saint-Laurent-du-Var

Valbonne

Vallauris

Vence

Villeneuve Loubet