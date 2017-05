Présidentielle : Christian Estrosi mobilise les entreprises contre le projet Marine Le Pen

Avant le premier tour de la présidentielle, le monde de l'entreprise de la Côte d'Azur, à travers notamment l'UPE 06 (Union pour l'Entreprise) s'était mobilisé pour décrypter les programmes économiques proposés et soutenir les candidats qui répondaient le mieux à un développement harmonieux des entreprises. A l'orée du second tour entre Emmanuel Macron (En Marche) et Marine Le Pen (Front National), le ton est bien plus direct. Aujourd'hui, à l'initiative de Christian Estrosi, Président de la région PACA et de la Métropole, le monde de l'entreprise se mobilise "afin de dénoncer le désastre économique du projet de Marine Le Pen".

Cette mobilisation se traduit aujourd'hui jeudi à 11h30, par une table ronde économique au sein des locaux de l’Association Syndicale Libre du Lotissement Industriel de Carros-Le Broc (ASSLIC). Cette table ronde suivra une visite de l'entreprise Arkopharma, un des leaders européens de la phytothérapie à Carros, et réunira des élus du territoire et des acteurs du monde économique. Sont annoncés Denis Cippolini, Président du Syndicat des Hôteliers, René Colomban, Président du Syndicat des Plagistes, Jean-Pierre Galvez, Président de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Alpes-Maritimes, Philippe Gautier, Président de la Fédération départementale du BTP, Daniel Goiran, Membre du Conseil d’Administration de l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie , Philippe Renaudi, Président de l'UPE 06, Olivier Ricard, Nice Sarts Up – French Tech et Jean-Pierre Savarino, Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Alpes-Maritimes.