Présidentielle : les Alpes-Maritimes votent Emmanuel Macron (55,38%)

Si au premier tour dans les Alpes-Maritimes le candidat d'En Marche n'était arrivé qu'en troisième position (19,04% contre 27,75% pour Marine Le Pen), il s'est placé nettement en tête au second (55,38% contre 44,62%). Reste que le Front national réalise un score historique, qu'il est majoritaire dans deux grandes villes (Menton, Saint-Laurent du Var) et dans une bonne partie du haut-pays azuréen. Des données à garder en tête pour les Législatives du 11 et 18 juin.

Certes, il n'y avait hier soir plus de suspense quant à savoir qui serait le prochain Président de la République. Mais ce qui restait à savoir c'était de combien Emmanuel Macron, le candidat d'En Marche l'emporterait. Sur ce point, sa victoire a été plus nette que les derniers sondages à 52-48 ne le laissaient entrevoir : selon les résultats définitifs du second tour de l'élection présidentielle diffusés par le ministère de l'Intérieur, Emmanuel Macron a été élu dimanche président de la République française avec 66,1% des voix, contre 33,9% pour Marine Le Pen, la candidate du Front National. Cela avec le plus fort taux d'abstention depuis 1969 pour un deuxième tour (25,44 %, contre 22,23 % enregistré au premier tour) et un taux exceptionnellement élevé de votes blancs ou nuls (près de 12%!).

Emmanuel Macron en tête dans les A-M. : 55,38%

Alors que les 3ème et 4ème tours de cette Présidentielle 2017 sont déjà engagés (les législatives du 11 et 18 juin prochain), les résultats de dimanche sont donc regardés à la loupe au plus près du terrain dans les différents départements français. Dans les Alpes-Maritimes où Marine Le Pen avait été placé en tête le 23 avril dernier avec 27,75% des suffrages (27,35% pour François Fillon, Emmanuel Macron n'arrivant qu'en troisième position avec 19,04%), quel score allait faire le candidat d'En Marche? Les urnes ont répondu : même si Emmanuel Macron reste loin de son score national et encore plus de Paris (89,68 % à Paris), il a été placé résolument en tête avec 55,38% devant Marine Le Pen et ses 44,62% (taux d'abstention de 26,06%, 8,44% de votes blancs et 2,14% de votes nuls).

La "vague" Macron a bien recouvert les Alpes-Maritimes (seuls deux départements, l'Aisne et le Pas-de-Calais sont restés au FN). Mais le FN n'en réalise pas moins un score historique : à peine un peu plus de 50.000 voix ont séparé les deux candidats (278 937 Macron et 224 775 Le Pen).

Nice à 60,14% Macron

En regardant commune par commune la carte interactive (voir celle que publie Nice-Matin) on remarquera que la plupart des grandes villes qui avaient placé Marine Le Pen en tête au premier tour on rebasculé sur Emmanuel Macron. Nice qui avait voté Macron à quelques cheveux près a nettement choisi ce dernier. Il y fait son second meilleur score des grandes villes azuréennes (60,14%), derrière Vence (60,27%).Deux exceptions : Menton (51,22% pour Marine Le Pen vs 48,78%), marqué par les problèmes d'immigration transfrontalière et Saint-Laurent du Var (52,65%).

Mais en revanche, les territoires ruraux du Mentonnais, de la Métropole Nice Côte d'Azur ou de la communauté du pays de Grasse sont restés acquis au Front national. Ainsi dans le Mentonnais Sospel, Peille, Castellar…, dans le haut-Pays niçois St-Etienne de Tinée, St-Martin Vésubie (52,45%), Belvédère, Roquebillière (55,45%), Venanson, Lantosque… Des exceptions bien sûr pour le secteur des stations de ski avec Isola, Peone, Breuil, Valdeblore, ou encore plus à l'est, Tende, secteur qui a voté en majorité pour Emmanuel Macron.

Le Front national domine également dans le haut-pays grassois avec Andon (61,39%), Caille, Aiglun (68,12%), Saint-Vallier (55,65%)…De même le nord de la Métropole est resté à majorité FN : Carros (52,19%), Saint-Jeannet (59,03%), ou encore Contes (59%), Tourrettes-Levens (60,04%), Revest-les-Roches (61,6%), L'Escarène (68,21%).

Législatives : Christian Estrosi plaide pour prendre "une place constructive"

Quel enseignement à tirer de ces résultats pour les législatives qui se préparent? Difficile de se prononcer aujourd'hui alors que les candidats qui se présenteraient sous l'étiquette En Marche ne sont pas encore identifiés (seul le nom d'une avocate niçoise a été avancé pour la 1ère circonscription, celle d'Eric Ciotti, tandis que dans le secteur cannois, le notaire Philippe Buerch s'est avancé pour Emmanuel Macron sans toutefois avoir été adoubé).

Président PACA, Christian Estrosi dans une interview ce matin à Cnews, a averti son parti, Les Républicains, d'un "échec assuré" aux élections législatives s'il fait preuve de la même "radicalisation" que lors de la campagne présidentielle de François Fillon. "On a un jeune président qui a été élu, qui a bousculé tous les repères qui existaient dans les formations politiques, qui apporte un souffle de modernité. Est-ce qu'on va se ringardiser ? Est-ce qu'on va afficher une espèce d'arrogance ?", a lancé Christian Estrosi, repris par l'AFP.

Et dans ces élections législatives de plaider pour prendre une place "qui doit être constructive". En cas d'accord, cela signifierait qu'il n'y aurait pas de candidats En marche dans les circonscriptions où les candidats LR joueraient le jeu. Ce qui n'est pas pour l'instant dans la tendance que défend François Baroin, nouveau chef de file LR. Le débat est désormais bien ouvert. A suivre dans les jours qui viennent.

La carte interactive du 2ème tour de la Présidentielle sur le site du quotidien "Le Monde" pour le département des Alpes-Maritimes : en jaune les communes qui ont voté majoritairement Emmanuel Macron; couleur foncée les communes qui ont voté Marine Le Pen en majorité.