Primaire de la gauche : la surprise Benoît Hamon!

Les Alpes-Maritimes (18.000 participants) ont voté Manuel Valls (35,4%) avant Benoît Hamon (32,8%). Mais au niveau national, c'est Benoît Hamon qui s'impose au premier tour (36,3% des voix) devançant l'ancien premier Ministre Manuel Valls (31,1%) auquel il sera opposé pour le second tour. Grand perdant d'un scrutin qui a réuni entre 1,5 et 2 millions de participants : Arnaud Montebourg (17,52%).

Une nouvelle surprise est sortie des urnes hier dimanche : dans le premier tour de la primaire de la gauche, Benoît Hamon (36,3% des voix) devance nettement Manuel Valls, second avec 31,1%. Une primaire qui (les comptes n'étaient pas encore exactement arrêtés cette nuit) a réuni entre 1,5 et 2 millions d'électeurs. C'est moins que la primaire de la droite (4 millions de participants) qui s'était tenue cependant dans un contexte bien différent, mais cette participation reste dans la fourchette de ce que prévoyaient les instances du Parti Socialiste. (Sur la photo ci-dessus, en octobre 2012, Benoît Hamon, alors ministre délégué à l'Economie Sociale et Solidaire en compagnie du sénateur Marc Daunis, maire de Valbonne, lors d'une rencontre avec le Club des dirigeants à Sophia Anpolis).

Le grand perdant reste Arnaud Montebourg. Longtemps annoncé comme le grand rival de François Hollande avant que ce dernier ne jette l'éponge, puis de Manuel Valls, il arrive en troisième position, loin derrière avec 17,52% des voix. Une claque. Mais, beau joueur, il a dès hier soir appelé à voter pour Benoît Hamon qui, comme lui, représente la partie "gauche de la gauche" au sein du PS. Quant aux autres candidats, ils se partagent moins de 15% des voix : 6,85 % Vincent Peillon, 3,88 % François de Rugy, 1,97 % Sylvia Pinel et 1,01 % Jean-Luc Bennahmias.

Les électeurs des Alpes-Maritimes qui ont participé au scrutin (18.000 contre 28.000 en 2011) n'ont quant à eux, pas suivi la tendance nationale, inversant les positions entre Manuel Valls et Benoît Hamon et privilégiant la partie "droite de la gauche". Ainsi, dans le département, l'ancien premier Ministre, Manuel Valls se place en tête avec 35,4% des suffrages, suivi par Benoît Hamon 32,8%. Pour le reste on retrouve l'ordre de classement national : Arnaud Montebourg 17,6%, Vincent Peillon 7%, François de Rugy 3,9%...