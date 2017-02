Prisons : Nice rénovée et seconde prison sur la rive droite du Var

Le Garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, a annoncé hier la décision de rénover l'actuelle prison de Nice et de construire une nouvelle prison de 650 places sur la rive droite du Var à cheval sur les communes de Saint-Laurent du Var et de La Gaude. Satisfaction à Nice, mais vive opposition des maires de Saint-Laurent du Var et de La Gaude.

Le ministre de la Justice a dévoilé hier jeudi les villes d’implantation pour 21 des 33 nouveaux établissements pénitentiaires qui avaient été promis en octobre dernier par Manuel Valls, alors Premier ministre, pour lutter contre la surpopulation carcérale. Nice, où la question de construire une nouvelle prison fait polémique depuis des mois, a ainsi appris que d'une part, la prison actuelle, dans le quartier du palais des expositions serait rénovée et que le choix de construction d'un nouvel établissement de 650 places se ferait sur la rive droite du Var, à cheval sur les communes de Saint-Laurent-du-Var et La Gaude.

Mais si la décision du Garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, de rénover la prison de Nice a été bien accueillie, celle de construire une seconde prison sur la rive droite du Var, fait beaucoup moins consensus. D'une même voix d'ailleurs, Joseph Segura, maire de Saint-Laurent du Var et Michel Meinei, maire de La Gaude, sont déjà montés au créneau pour faire part de leur opposition quant à ce choix. Ils ont rappelé qu'en revanche, le maire de Grasse, Jérôme Viaud, avait donné son accord pour une extension de la prison qui se trouve sur les hauteurs de Grasse, site qui n'a donc pas été retenu.

De leur côté, dans un communiqué, Christian Estrosi, Président de la Région et de la Métropole, et Philippe Pradal, Maire de Nice ont d'abord fait part de leur étonnement. "Nous aurions aimé en effet apprendre la décision du Garde des Sceaux par un courrier ou un appel, et non en lisant la presse", écrivent-ils en préambule. Mais ils se sont cependant déclarés satisfait de la décision de réhabiliter la prison actuelle sur site. "C'est la position que nous défendons depuis plusieurs années. Nous déplorons qu'il ait fallu autant de temps au Gouvernement pour entendre nos voix d'élus locaux. Nous saluons l'écoute dont a su notamment faire preuve le nouveau Préfet des Alpes Maritimes."

Dans ce même communiqué ils ont cependant fait part d'un doute sur la volonté réelle du Garde des Sceaux. "Il n'a indiqué aucun calendrier et n'a donné aucune information sur les financements de tous les projets de prisons qu'il a annoncés. Nous lui demandons donc de se montrer plus précis et de nous indiquer sans tarder ces informations fondamentales. Nous n'avons plus le temps d'attendre". La situation en effet est tendue. Le ministère a d'ailleurs lui-même rappelé que la prison de Nice se trouve à 183,2% de taux d'occupation...