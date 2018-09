Prix de l'Entrepreneur de l'Année : trois Azuréens primés à Marseille

Au final, un entrepreneur azuréen, Marcel Ragni de Ragni à Nice et deux startuppers, Olivier Choulet d'Ecoat et Cédric Messina de Mycoach ont été primés hier soir à Marseille lors de la remise du "Prix de l’Entrepreneur de l’Année 2018 région Sud-Est" organisé par EY. Il s'agit d'un prix qui distingue des parcours exceptionnels de femmes et d’hommes, moteurs de la croissance et de la compétitivité française. Neuf entrepreneurs azuréens, deux dans la catégorie PME/ETI, et sept dans celle des start-ups avaient été initialement nominés.

Pour la catégorie PME/ETI, cinq prix ont été décernés hier soir à l'Hôtel Intercontinental Hôtel Dieu. Mais le plus important, le prix de l’Entrepreneur de l’Année a été remis à Philippe Véran, Pdg de Biotech Dental, un des leaders de l'implantation dentaire à Salon de Provence. C'est donc lui qui représentera la région Sud-Est lors de la cérémonie nationale qui aura lieu le 18 octobre prochain à la Salle Pleyel, à Paris. A Marcel Ragni est revenu le prix de l'entreprise familiale.

Dans la catégorie start-up, le Prix de la Start-Up de l’Année a été attribué à Pascal Lorne, Pdg de Gojob à Aix-en-Provence, plateforme de mise en relation de travailleurs et d'entreprises qui digitalise l'intérim. Dans les quatre prix start-up, deux sont revenus à des entrepreneurs azuréens. Olivier Choulet, cofondateur et président d'Ecoat à Grasse (résines écologiques pour peintures) reçoit le Prix Born Global et Cedric Messina, président de My Coach Sport, le Prix du public. A noter que c'est la troisième année consécutive que My Coach Sport est distinguée lors du Prix de l'Entrepreneur EY. L'année dernière, elle avait été récompensée pour sa Stratégie Disruptive.