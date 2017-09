Prix PACA de l'Entrepreneur de l'année : trois Azuréens au palmarès

Evelyne Gouze, fondatrice de TherAchon, prix de la start-up de l'année, Laurent Delannoy, président d'Avencod (Engagement Sociétal), Cédric Messina, président de My Coach (stratégie disruptive) distingués par les prix PACA de l'Entrepreneur de l'année 2017.

Evelyne Gouze, fondatrice de TherAchon à Sophia Antipolis (biotech qui développe un traitement contre la forme la plus courante de nanisme) a reçu le prix de la start-up de l'année 2017 pour la Provence Alpes-Côte d'Azur, distinction décernée par EY lors d'une cérémonie qui s'est déroulée mardi soir à l’Intercontinental Hôtel Dieu, à Marseille. Lors de cette soirée, neuf prix au total ont été remis dont celui très en vue de l’Entrepreneur de l’Année qui est revenu à Jean Henin, Pdg de Pellenc Selective Technologies (tri optique pour les déchets ménagers) à Pertuis. Ces prix sont décernés dans sept grandes régions (Est, Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Nord de France, Ouest, Auvergne-Rhône-Alpes et Grand-Sud) et les lauréats régionaux sont appelés à concourir pour le prix national dans leur catégorie.

D'autres chefs d'entreprise azuréens figurent également au palmarès. Ainsi, le Prix de l’Engagement Sociétal est revenu à Laurent Delannoy, président d'Avencod, entreprise de services informatiques installée au CEEI de Nice et dédiée notamment aux autistes à haut potentiel, tandis Cédric Messina, président de My Coach (application dédiée à la gestion sportive des clubs de football) à Nice s'est vu attribuer le Prix de la Stratégie Disruptive. Jean Henin, Evelyne Gouze, Laurent Delannoy, font partie des catégories appelées à participer à la cérémonie nationale qui aura lieu le 17 octobre prochain, Salle Pleyel à Paris.