Projet "Bus tram" de la CASA : la Caisse des Dépôts va prêter 65 M€

La Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis signera lundi avec la Caisse des dépôts un contrat de prêt de 65 M€ pour le financement du projet de "bus tram", le Transport en Commun en Site Propre (TCSP) communautaire qui reliera la technopole à la gare multimodale d'Antibes. Un projet global de 222 M€.

C'est un gros contrat de prêt que la CASA (Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis) signera avec la caisse des dépôts lundi 28 mai à 18h30 à l'AzurArena d'Antibes : 65 M€, prêt qui servira au financement du grand projet de transport en commun en site propre (TCSP) qu'a lancé la communauté. Par ce contrat de prêt sur fonds d’épargne (65 M€ sur un projet global estimé à 222 M€), la Caisse des Dépôts vient ainsi contribuer à un grand projet structurant autour de la technopole : la réalisation des lignes de bus à haut niveau de service (BNHS) du Transport en Commun en Site Propre (TCSP) communautaire.

Ce projet de ‘’bus-tram’’ vise à fluidifier la circulation et à améliorer la desserte en transport en commun, entre d'une part le pôle d’échanges multimodal de la gare ferroviaire d’Antibes et le parc d’activité de Sophia Antipolis. Un secteur où le trafic est particulièrement dense aux heures de pointe du matin ou du soir.

Ce programme d’aménagement, est-il rappelé, comprendra :

la réalisation de voie d’une longueur de 9.5 Km ; elle comportera un tronc commun entre le pôle d’échange d’Antibes et le quartier des 3 moulins, puis 2 branches pour relier Sophia Antipolis, l’une vers le nord (campus universitaire Sophi@Tech et quartier St Philippe à Biot) et l’autre vers l’ouest (future zone d’aménagement concerté des Clausonnes),

l’aménagement de 17 stations accessibles aux personnes à mobilité réduite,

la création de 6.5 Km d’itinéraire cyclable,

des possibilités d’interconnexions avec le futur réseau de bus,

la création de 2 parcs relais et la mutualisation de parcs de stationnement publics,

le réaménagement et l’agrandissement du dépôts de bus des Trois Moulins,

l’acquisition d’un nouveau matériel roulant de grande capacité (véhicules articulés à haut niveau de service).

L'arrivée du "bus tram" est accompagnée par le réaménagement d’infrastructures routières existantes, la modification du système d’échange avec l’autoroute A8 et la mise en double sens de la route des Trois Moulins. Après une phase de réalisation qui devrait être finalisée en 2022, l’ensemble de ces investissements, qui sont particulièrement attendus par usagers, permettront d’améliorer les conditions d’accès et de circulation entre la ville et Sophia Antipolis, première technopole à l’échelle européenne.

Programmée à l’occasion du déplacement en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, d'Eric Lombard, directeur général du groupe Caisse des Dépôts, la signature du contrat se fera avec Jean Leonetti, président de la CASA en présence de Richard Curnier, directeur régional Paca de la caisse des dépôts,.