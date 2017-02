Provence CA Events signe le contrat de filière événementiel national

Provence Côte d’Azur Events, cluster tourisme d’affaires et congrès qui regroupe plus de 160 membres du secteur de l’évènementiel PACA représentant 6.000 salariés et 1.3 milliard de chiffre d’affaires, a signé début février, le Contrat de filière pour les rencontres d'affaires et l'événementiel. C'est le premier acteur en région à signer ce contrat aux côtés des grands acteurs parisiens, fédérations et associations professionnelles comme AccorHotels, Air France-KLM, Atout France, Business France, CCI France, Reed Midem, UMIH, etc.

L'industrie des rencontres et évènements professionnels représente un secteur majeur pour l'économie française avec des retombées économiques de l'ordre de 7,5 milliards d'euros. Quelque 120 000 emplois en dépendent (foires, salons, congrès et réunions d'entreprises), et le secteur contribue à la valorisation de l'offre française à l'export. L'objectif de cette filière touristique spécifique est d'assurer la reconnaissance de l'industrie événementielle dans un contexte touristique français qui nécessite une forte mobilisation.

Le contrat de filière recense 21 actions, dont 5 d'application immédiate. Les mesures adoptées concernent plus particulièrement :

La promotion à l'international de l'offre française et l'amélioration de l'accueil des touristes ;

La modernisation des infrastructures, notamment celles relevant du numérique ;

Le renforcement de la performance des activités connexes (sécurité, culture, accueil dans les aéroports et gares).

A travers cette signature, Provence Côte d’Azur Events que dirige Pierre-Louis Roucariès, directeur de l'office du Centre Expo de Mandelieu, souhaite développer ses propres actions et permettre à notre région, deuxième région après l’Ile de France pour le tourisme d’Affaires, de bénéficier des actions qui seront prises au niveau national.