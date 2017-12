QS World University Rankings : EDHEC et SKEMA dans le top 50 des masters mondiaux

Les grandes écoles de commerce de la Côte d'Azur sont bien placées dans le classement 2018 du QS World University Rankings sur les masters en management et les masters en finance. Si avec HEC, le meilleur master en management du monde est français, les deux écoles azuréennes s'inscrivent dans le Top 50 mondial avec l'EDHEC en 14ème position et SKEMA en 41ème position. Elles se retrouvent dans ce Top 50 avec d'autres écoles tricolores comme l’Essec (4e), l’ESCP Europe (11e), l’EM Lyon (12e) Grenoble EM (26e), l’université Paris Dauphine (33e), Audencia (42e) et Kedge (43e).

En ce qui concerne les masters en Finance, les deux établissements de la Côte figurent également dans le Top 50 mondial avec l'EDHEC en 21ème position et SKEMA à la 37ème place. Dans le Top 50 se retrouvent HEC Paris (3ème) derrière la London Business School et la Sloan School of Management, l’une des cinq écoles du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ainsi que l'ESCP Europe (8e), l’EM Lyon (9e) l’Essec (10e) et Grenoble EM (41e).