Quatre étudiants de SKEMA lauréats du concours "PEPITE France"

Charles Cagnac, Antony Giordano, Ava Maisani Casanova et Alexandre Rafaitin : ce sont les quatre étudiants-entrepreneurs du programme MSc Entrepreneurship & Innovation de SKEMA Business School qui ont remporté le Challenge PEPITE France, tremplin de l'entrepreneuriat étudiant, et le Prix de la Banque Populaire grâce à leur projet "Père & Fish". Il s'agit d'un restaurant qui renouvelle le concept de restauration rapide à partir de produits de qualité issus de la mer et de l’agriculture biologique. Doté de 3.000€, leur prix leur a été remis au Salon des Entrepreneurs à Paris le 1er février dernier. Une somme que l'équipe mettra dans le développement et la structuration de son projet. (De gauche à droite sur la photo ci-dessus, Ava, Antony et Alexandre).

"Dès septembre 2016, à l’occasion d’un pitch-Kafé organisé dans le cours New venture & Business plan du MSc Entrepreneurship & Innovation, j’ai senti le potentiel du projet et la capacité d’Antony de fédérer les talents autour de lui", explique Philippe Chéreau, directeur du Programme Entrepreneurship & Innovation. "La proposition de valeur était simple, intelligible et l’approche ancrée dans un principe essentiel lorsque l’on entreprend : peut-on capter des clients rapidement ?

"Depuis, Antony, Ava, Charles et Alexandre n’ont eu de cesse de faire évoluer et de valider leur concept en allant sur le terrain, en testant leur modèle d’affaire auprès de spécialistes de la restauration, en réalisant leurs premières recettes. Quand on voit les photos des premiers plats et le design prévu pour le restaurant, on n’a qu’une envie c’est que cela ouvre vite ! Bref, on est en présence d’un cas typique d’application de ce qu’ils ont appris à SKEMA et je dois dire que nous sommes sacrément fiers d’eux !" conclut Philippe Chéreau.

Pour Ava Maisani Casanova, co-fondatrice de Père & Fish,"le MSc Entrepreneurship & Innovation est un réel tremplin pour les jeunes qui ont un projet de création d’entreprise ou ne serait-ce que l'envie d'entreprendre ! Les cours sont variés et adaptés pour développer au mieux notre projet et il existe un réel suivi de la part de nos professeurs, qui nous soutiennent et nous encouragent à poursuivre la démarche entrepreneuriale".