Qwant adopté par le groupe France Télévisions

Une nouvelle étape franchie pour Qwant, le moteur de recherche européen dont la R&D est basée à Nice. Le moteur de recherche qui se distingue par le respect de la vie privée de ses utilisateurs, vient de fêter début juillet ses cinq ans (il a dévoilé un nouveau design à cette occasion) et a été adoubé par le groupe France Télévisions. Ce dernier a décidé en effet de l'installer sur tous ses postes de travail et de le mettre à disposition par défaut de tous ses utilisateurs.

Ainsi, non seulement le moteur de recherche Qwant se trouve installé depuis le 16 juillet sur plusieurs dizaines de milliers de postes de travail du groupe, mais de plus il est proposé par défaut à tous ses utilisateurs. Des millions de connexions supplémentaires en vue. Si les autres moteurs de recherche restent bien sûr toujours disponibles France Télévisions affirme ainsi sa volonté de proposer une solution alternative au géant du secteur, le roi Google.

Cette belle prise pour Qwant est, pour certains médias spécialisés, associée au recrutement en juin dernier de Tristan Nitot, l’ancien patron de Mozilla Europe. Nommé vice-président "advocacy" il a pour principale mission de promouvoir Qwant auprès des utilisateurs et développeurs. "C'est un exemple fort pour de nombreuses entreprises, qui peuvent contribuer par des choix simples et responsables à l'émergence d'une Europe du numérique plus puissante et fondée sur des valeurs communes", a déclaré dans un communiqué Eric Léandri, Pdg de Qwant et leader de la French Tech Côte d'Azur.