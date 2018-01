Qwant présente sa plateforme musicale au CES La Vegas

Qwant, le moteur de recherche européen, sera quant à lui présent pour la troisième fois au CES Las Vegas. La société niçoise, chef de file de la French Tech Côte d'Azur et titulaire du Pass French Tech a investi dans un stand de 80 m2 situé au cœur de l'Eureka Park là où se trouve la fine fleur des start-up mondiales. Qwant présentera notamment sa plateforme musicale Qwant Music et ses nouveaux services ainsi que les dernières fonctionnalités de son moteur respectueux de la vie privée en matière d'internet des objets, de cartographie, d’intelligence artificielle, de mobilité urbaine et de paiement.

Pour cette édition 2018, Qwant a aussi choisi de mettre son espace à disposition de startups de la French Tech azuréennes et corses qui viendront y exposer leurs propres innovations auprès des visiteurs venus du monde entier. A noter dans ce cadre, la présence de 360&1 et celle de l’enceinte connectée “Qwant by Myxyty”.