Qwant recrute Jean Claude Ghinozzi, l'ancien président du SELL

Qwant, le moteur de recherche européen dont les équipes de R&D sont à Nice, renforce son équipe de direction avec la nomination de Jean-Claude Ghinozzi au poste de DGA, Chief Commercial & Marketing Officer. "Il sera en charge du développement commercial, des activités marketing et de communication ainsi que du développement de Qwant en Europe", annonce le groupe dans un communiqué. Eric Léandri, président de Qwant, a aussi salué l'arrivée "d'un homme de grande expérience, qui a fait ses preuves dans ses précédentes fonctions. Il saura conduire avec efficacité le développement commercial de Qwant et nous aider à accélérer la croissance, le positionnement et l’image de Qwant à travers l’Europe".

Au cours des dernières années, Jean-Claude Ghinozzi a exercé ses fonctions chez Microsoft France de 2011 à fin 2016 comme General Manager de la division Retail, Sales & Marketing où il chapeautait les activités grand public, dont le jeu vidéo, la marque Xbox, la gamme Surface et les accessoires Microsoft Hardware ainsi que l’activité Windows Office dans la grande distribution.

En parallèle de 2014 à 2017, il représentait l’industrie du jeu vidéo en France comme président du Syndicat des Editeurs et Logiciels de Loisirs (SELL). De 2006 à 2011, il fut Vice-Président Europe en charge de l’Europe du l’Ouest, du Sud, MEA et Président France de Activision-Blizzard. De 2000 à 2006, il exerçait comme Genéral Manager de Electronic Arts Italy.

Jean-Claude Ghinozzi avait débuté sa carrière dans de grands groupes et à différents postes de marketing et ventes chez Ferrero, Canal+ et Warner Bros. Il est diplômé de la London Business School et de l’Ecole Supérieure de Gestion. Concernant sa nouvelle fonction, il estime que "par son attachement très fort à la protection de la vie privée, et son modèle éthique respectueux de la neutralité sur le Web, Qwant représente le premier moteur de recherche européen à proposer une alternative essentielle sur un marché complètement dominé par les GAFAM". La hauteur des enjeux.