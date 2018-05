Recherche : la médaille Portevin à Nathalie Bozzolo (CEMEF Sophia)

Une belle reconnaissance pour la chercheuse Nathalie Bozzolo, Professeur MINES ParisTech à Sophia Antipolis et Responsable de l'équipe Métallurgie, Structure, Rhéologie au CEMEF (Centre de Mise en Forme des Matériaux). Le Conseil de la SF2M (Société Française de Métallurgie et de Matériaux) lui a décerné la médaille Albert Portevin 2018 pour saluer un ensemble de réalisations. Cette haute distinction scientifique vient récompenser un travail abouti avec l'obtention de la chaire ANR OPALE autour de la métallurgie du futur et sa responsabilité d'équipe. La SF2M a cherché également a valoriser la contribution scientifique de Nathalie Bozzolo sur l'analyse fine détaillée des microstructures pour remonter aux procédés. Un travail qui apporte une visibilité supplémentaire aux recherches en métallurgie faites au CEMEF aujourd'hui.

La médaille lui sera remise au cours de la Séance des Lauréats de la SF2M lors de la conférence Matériaux 2018, le mercredi 21 novembre 2018 à Strasbourg. Avant elle, deux autres enseignants-chercheurs du CEMEF ont reçu la médaille Portevin : Jean-François Agassant en 2003 et Eric Felder en 2008.