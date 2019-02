Reconnaissance faciale au Carnaval : une "première" niçoise médiatisée

L'expérimentation de reconnaissance faciale que Nice a lancée à l'occasion de son Carnaval a été suivie par la plupart des médias et n'a pas manqué de faire polémique. "Safe city" ou "cauchemar orwellien"? Une solution technologique pour améliorer la sécurité ou une dérive vers une société à la chinoise ? La question est posée.

"Safe city" ou "cauchemar orwellien" : la récente expérimentation de reconnaissance faciale menée en plein Carnaval de Nice a relancé la peur d'un syndrome chinois, celui d'une société placée sous un perpétuel regard de l'autorité. Certes cette expérimentation niçoise, une "première en France", reste douce : pendant 3 jours (16, 19 et 20 février), Nice a testé la technologie de reconnaissance faciale développée par Confidentia, une société monégasque, dans un contexte de volontariat et d'une façon très encadrée. Mais, comme le dénonce Patrick Allemand, de l'opposition socialiste, c'est la politique du "pied dans la porte".

Trois scénarios expérimentés

A Nice, mille volontaires ont ainsi donné leur consentement pour se faire filmer (les autres visages doivent être floutés), tandis qu'une autre entrée a été aménagée pour ceux qui ne voulaient pas passer sous l'œil des caméras. D'autre part, seuls trois scénarios ont été mis en place : contrôle d’accès aux portiques par identification du visage; détection d'une personne d’intérêt au milieu d’une foule avec photo de 45 pixels (une basse résolution); recherche d'une "personne d’intérêt" sur la voie publique lors de passage aux portiques.

En clair, pour le troisième scénario, il s'agit de retrouver dans une foule une personne recherchée dont la photographie a déjà été enregistrée par les caméras de vidéosurveillance. Et sur ce point, les six caméras intelligentes utilisées pour l'expérimentation peuvent se montrer redoutables : elles sont capables, est-il assuré, de prendre en compte le vieillissement d'une vingtaine d'années d'un individu et de le reconnaître de profil, même si la photo enregistrée est de face. Si l'on n'en est pas encore au sans complexes "big brother" chinois, capable de mettre un nom sur un individu pris dans une foule en 7 secondes ou encore de reconnaître quelqu'un par sa seule démarche, le système niçois s'annonce quand même sophistiqué.

Un accompagnement de la CNIL

Quant à la CNIL, que l'on dit féroce pour la défense de la vie privée, a-t-elle donnée son accord à cette expérimentation, ainsi que l'a clamé Christian Estrosi, maire de Nice et président de la Métropole. Cette question a donné lieu à une polémique en ce début de semaine. Mais en fait, c'est à la fois oui et non. Depuis la mise en place du RGPD (Règlement général sur la protection des données personnelles) en mai dernier, il a été précisé que ce type de test n'est plus soumis à l'autorisation de la CNIL mais qu'en revanche il doit respecter un consentement "libre" et "éclairé" de la population.

La Commission, qui n'a été contactée que tardivement, a assuré ainsi un accompagnement à travers des observations et des recommandations. Elle a demandé notamment la pose de panneaux de signalisation pour avertir les piétons dans la zone d'expérimentation ou recommandé la mise en place d'une seconde porte d'entrée sans caméra.

Faire évoluer le cadre juridique de la vidéosurveillance

La suite ? La mairie de Nice va rédiger un rapport et "une proposition de loi qui doit permettre de faire évoluer les lois informatiques et Liberté de 1978 et celle de la vidéosurveillance de 1995". Il s'agit de mettre en place un cadre juridique pour l'utilisation de caméras de surveillance dans un espace privé et/ou public. La ville souhaiterait ainsi que soit autorisé le recours à ces technologies pour retrouver une personne disparue ou suspectée d'avoir commis une infraction ou encore pour aider les forces de l'ordre et les services de renseignement à assurer la sécurité.

A noter aussi que la ville de Nice est engagée dans une autre expérimentation de "comparaison faciale" dans les lycées, opération lancée par la Région SUD et menée depuis le mois de janvier aux Eucalyptus avec 200 lycéens niçois volontaires. Une expérimentation qui, elle non plus, est loin de faire l'unanimité et contre laquelle un recours a été déposé hier mardi devant le tribunal administratif de Marseille. Quatre organisations dont la Ligue des droits de l'Homme ont ainsi demandé l'annulation du dispositif.

Alors, direction "Safe city" ou plongée assurée dans un "cauchemar orwellien" avec la reconnaissance faciale ? C'est la balance entre ces deux pôles qui a commencé à se jouer à Nice.