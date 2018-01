"Recrut'Heure", la nouvelle appli de Telecom Valley pour recruter

Un premier Business Lunch de l'année "spécial" vendredi 26 janvier de 12 à 14 heures au Business Pôle pour Telecom Valley. A l'occasion de ce rendez-vous mensuel, l'association va lancer "Recrut’Heure", une application mobile d’aide et de formation au recrutement pour les entreprises, appli que présentera Elisabeth Geoffroy, responsable de la commission Emploi-Formation, accompagnée par les bénévoles de la communauté. Développée par Teach on Mars, l'un des membres de l'association, en collaboration avec Amadeus, la CCI Nice Côte d'Azur, Catalyse, N B Avocat, Pôle Emploi et SKEMA, cette appli répond à un besoin indispensable à la compétitivité des entreprises : recruter la bonne personne, au bon moment, à la bonne place.

Avec la technologie de la société Teach on Mars, il est ainsi proposé de participer à une expérience personnalisée par le biais d’un parcours de formation. Réunir toute l’information sur le recrutement en un seul endroit pour donner les moyens de structurer une démarche en fournissant des informations, des conseils pratiques et des outils opérationnels sur les analyses à mener, les étapes à respecter, les écueils à éviter tout au long du processus.

Et puis, dans la tradition des Business Lunch, quatre adhérents se présenteront : AB Consulting avec Catherine Pundik; Lueur Externe avec Géraldine Malet; Traxxs avec Sylvain Rispal et Valiance avec Michel Manago. Place ensuite au déjeuner buffet et aux rencontres.