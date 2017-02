Refeel Events et Whoog en pointe dans le Prix Jeune Entrepreneur

Refeel Events, agence d'événements et de voyage incentive, et Whoog, gestion en temps réel des remplacements imprévus dans les cliniques et hôpitaux, représenteront la région Sud-est catégorie Média et Culture pour la première et santé pour la seconde, lors des finales en mars à Paris du Prix La Tribune Jeune Entrepreneur 2017.

Deux start-up azuréennes en pointe dans le Prix La Tribune Jeune Entrepreneur 2017 : Refeel Events et Whoog, qui représenteront la région sud-est lors de la finale à Paris, la première dans la catégorie Média et Culture et la seconde dans la catégorie santé. Organisé par le quotidien La Tribune avec la BNP Paribas, ce concours vise à révéler les jeunes pousses les plus innovantes de région en région, suivant 7 catégories : Green business, Médias & Culture, Santé, Industrie, Nouveaux Services, Numérique et Start.

Agence d'événements et de voyage incentive en France et dans le monde et plus spécifiquement l'Asie, la start-up niçoise Refeel Events, après avoir remporté les deux premières étapes et la sélection régionale à Marseille le 23 janvier dernier, a été retenue comme finaliste. La société d'Orianne Pages représentera ainsi la région sud-est dans la catégorie Média et Culture lors des finales à Paris (Grand Oral le 7 mars et cérémonie le 28 mars).

Dans la phase des votes du public actuellement en cours jusqu'au 28 février, Refeel Events domine d'ailleurs largement sa catégorie (963 votes). Ce qui devrait lui apporter un point supplémentaire lors du choix du jury. "J’espère que cela apportera de la visibilité sur l'action de Refeel Events pour développer les événements et le tourisme sur la Côte d’Azur et à l’international", note Orianne Pages. "Notre région a souffert récemment, mais nous sommes convaincus que le tourisme et l’événementiel sont des leviers majeurs pour notre économie, et qu’il faut mettre en avant nos atouts dans ces domaines. Nos services pour les clientèles asiatiques venant sur la Côte d’Azur visent notamment à promouvoir notre magnifique destination."

Fondée par Guerric Faure et installée à Sophia Antipolis, Whoog (Catégorie Santé), se présente comme une centrale digitalisée des remplacements imprévus dans les établissements de santé basée sur le volontariat du personnel. Initialement, cette plateforme pour mobile était destinée à gérer des situations d'urgence grâce au soutien d'une communauté. Les premiers prototypes s'étaient ainsi adressés aux secours en mer ou aux familles qui cherchaient à gérer une situation d'imprévu. Le modèle a ensuite évolué vers des applications dans le domaine de la santé hospitalière avec une gestion en temps réel des remplacements imprévus dans les cliniques et hôpitaux. Whoog a notamment bénéficié du programme d'accélération d'Orange et a été investie par le Fonds FCPR06 de BA06.

Une autre start-up azuréenne a été nominée pour ce concours : Eventiko, Nice, co-fondée par Anne-Marie Randriamanandraitsiory. Il s'agit d'un site e-commerce européen, proposant un catalogue de réunions & séminaires en offres packagées à réserver et commander en ligne, à destination des entreprises qui organisent elles-mêmes leurs événements.