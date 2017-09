Réforme du Code du travail : les points positifs vus par l'UPE06

Avec la présentation des ordonnances sur la Réforme du Code du travail, "l’avion France a décollé !" estime le président de l'UPE 06 , alors que la première vague de manifestations est attendue pour demain mardi. Et de relever les points qu'il estime positifs dans la réforme comme la négociation d'accords majoritaires avec les représentants du personnel dans les PME de moins de 50 salariés, la fusion des Instances de Représentation du Personnel (IRP)...

La rentrée sociale demain, mardi 12 décembre avec la première mobilisation contre la réforme du Code du Travail lancée par le gouvernement. Ce mouvement national se traduira sur la Côte d'Azur par des perturbations dans les transports en commun touchant le train, le tramway niçois et les bus (Ligne d'Azur notamment). De nouvelles manifestations sont encore attendues le 23 septembre, alors que "France insoumise" a appelé à une journée d'action contre "le coup d'Etat social" d'Emmanuel Macron.

Pour le président de l'UPE 06 Philippe Renaudi, cependant, avec la présentation des ordonnances sur la réforme du code du Travail "l’avion France vient de décoller" et cela "malgré un temps gris et des orages annoncés pour le 12 et 23 septembre 2017". Certes pour l'Union patronale azuréenne, les entreprises attendaient davantage de puissance au décollage, mais "l’avion a bien pris son envol et de nombreux points positifs sont à relever pour les entreprises (plus particulièrement les TPE/PME), pour leurs salariés comme pour leurs dirigeants."

Les points positifs qu'il relève ? "La possibilité, en l'absence de syndicat, de négocier des accords majoritaires avec les représentants du personnel dans les PME de moins de 50 salariés est une avancée majeure qui permettra d'adapter l'organisation du travail à l'activité de l'entreprise," souligne Philippe Renaudi. "Les TPE de moins de 20 salariés pourront, quant à elles, organiser une consultation, à l'initiative de l'employeur".

Et de poursuivre. "La fusion des Instances de Représentation du Personnel (IRP) en "Comité économique et social" est également un point positif, même si l'épineuse question des seuils sociaux n'a pas été directement traitée."

"On peut se réjouir que le gouvernement prévoie aussi de publier l’ordonnance permettant de réformer le compte de pénibilité afin de rendre le dispositif applicable sur certains critères", poursuit Philippe Renaudi.

"Enfin les salariés bénéficieront d’une augmentation d’heures de formation."

"La mise en place d’un code du Travail numérique simplifié, à destination des salariés des TPE/PME, permettra d’en faciliter sa compréhension."

Quelques bémols toutefois pour le président de l'UPE 06. "On peut regretter que les ordonnances ne permettent pas de simplifier le dialogue dans les entreprises entre 50 et 300 salariés. Néanmoins, Il faudra rester vigilant à ce que la fusion des instances existantes conduise bien à une optimisation des coûts liés au dialogue social et à plus de simplicité."

Et puis, autre bémol, "l’augmentation des indemnités légales de licenciement n’est pas un signal pertinent pour les entreprises, même s’il faut saluer la mise en place d’un plafond, concernant les dommages et intérêts prud’homaux, qui devrait rassurer les chefs d’entreprise et les conduire à être plus enclins à embaucher."

En conclusion : "l’UPE06, tout en restant vigilante, s’attachera à accompagner les entreprises azuréennes pour expliquer ces réformes, et veiller à ce que leur mise en œuvre permette de constituer un levier de développement pour leur activité."