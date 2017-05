Région PACA : Marseille va pouvoir reprendre la main !

A l'échelle de la Région PACA, c'est aussi à un sacré chamboulement politique que l'on a assisté cette semaine qui a suivi l'élection présidentielle. Les deux chefs de file des partis présents dans l'assemblée régionale (Les Républicains et le Front National) ont démissionné ou ont annoncé leur prochain départ. C'est bien sûr Christian Estrosi, qui côté Les Républicains, a suscité un vrai coup de théâtre lundi en annonçant qu'il démissionnait de la présidence de la Région pour redevenir maire de Nice (ce qu'il fera dès ce lundi 15 mai). Et c'est ensuite Marion Maréchal Le Pen, côté Front National, qui mercredi a rendu officielle une rumeur qui couvait depuis avril : elle allait mettre fin tout au moins provisoirement à sa carrière politique pour privilégier son rôle de mère et se consacrer au monde de l'entreprise. Sacrée semaine!

Pour succéder à Christian Estrosi à la tête de la région, c'est Renaud Muselier, président délégué de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et député européen, qui a été désigné à l’unanimité comme candidat par la majorité et qui va donc prendre le relais. Marseille du même coup reprend la main!