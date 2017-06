Rencontre Cosmed à Sophia : le rendez-vous de la filière cosmétique

Une journée d’information de haut niveau, d’échanges et de réseautage pour les entreprises locales de la filière cosmétique : c'est ce que propose à ses adhérents ou non l’Antenne Cosmed en Côte d’Azur pour sa 19e Rencontre. Le rendez-vous est donné le 20 juin de 9h30 à 17 heures à Sophia Antipolis au Centre Atman (2575 Route des Crêtes). Le matin, les participants pourront, au choix, participer à la visite de l’entreprise Galderma (plus que quelques places disponibles) ou à un atelier d’initiation réglementaire (ici également, le nombre de places est limité).

L’atelier d’initiation réglementaire, d’une durée de 3 heures, clarifie les points clés du règlement cosmétique pour les services dont la réglementation n’est pas la spécialité (services marketing, R&D, créateur d’entreprise). Les entreprises doivent se tenir en état de veille permanente pour assurer la parfaite conformité de leurs pratiques de fabrication et de mise sur le marché avec les impératifs de la réglementation cosmétique, qui évolue très vite.

L'après-midi sera réservé aux conférences et au networking. Ce cycle de conférences traitant de sujets intéressant directement les entreprises sera ouvert par Jean-Marc Giroux, président de Cosmed, et Jean-Louis Matout, le délégué d’antenne. Au programme :

- Le Professeur Roudot et sa collègue, Anne-Sophie Ficheux (laboratoire du LERCCo) viendront présenter les résultats définitifs de leur étude sur l’évaluation de l’exposition de la population française aux produits cosmétiques

- Gwenaële Rubinstein, en charge de l’Opération d’Intérêt Régional Naturalité (OIR) à la Région Provence Alpes Côte d’Azur, fera découvrir aux entreprises les projets et outils proposés dans le cadre de l’OIR, lancée en fin d’année dernière, pour booster la filière des produits naturels

- L&P (Lobbying & Prospective) donnera aux participants des clés pour mieux maîtriser leur environnement économique et leur image

- Christophe Bianchi, dirigeant de l’entreprise Feeligreen, parlera de sa méthode pour améliorer les actifs par le biais de la cosmétique connectée

- Enfin plusieurs fournisseurs viendront en fin de journée présenter leurs solutions.

