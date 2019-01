Rencontre Economique Territoriale à Sophia sur l'aménagement et l'IA

Aménagement du territoire et Intelligence Artificielle : ce sont les deux thématiques qui seront abordées lors des 8èmes Rencontres Economiques Territoriales, vendredi 1 février à 10 heures, à Sophia Antipolis à la Mouratoglou Tennis Academy (3550 Route des Dolines). Organisées par la CCI Nice Côte d'Azur et l'UPE 06, cette rencontre entre élus et chefs d'entreprises permettra à Jean-Pierre Savarino, président de la CCI et Philippe Renaudi, président UPE, d'accueillir Jean Leonetti, maire d'Antibes-Juan-Les-Pins et président de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis. Un cocktail déjeunatoire suivra les débats.