Rencontres Art & Technologie à Nice: l'univers de l'image en mouvement

Qui est concerné par les rencontres ? C'est un évènement hybride à destination d'un public mixte professionnel /amateur. Il est gratuit et accessible sur simple inscription (mais places limitées). Pour : - les fans de jeu vidéo qui veulent en apprendre plus sur les métiers, l'histoire ou l'économie du jeu vidéo, - les amateurs d'Art qui se demandent ce qu'est le Data Art, le creative coding ou le mapping vidéo - les entrepreneurs qui ont un projet dans les industries culturelles et créatives et qui souhaitent se renseigner sur le Mécénat ou obtenir des conseils juridique, comptable et d'assurance gratuitement - ceux qui souhaitent manipuler de la Réalité Augmentée et virtuelle ou visionner 24 films d'animation des meilleures écoles de cinéma d'animation françaises - tous les curieux du digital, de l'innovation et des start-up - les artistes et entrepreneurs créatifs - les professionnels de l'édition, du patrimoine et de la culture qui s'intéressent aux nouvelles technologies à leur service Entrée gratuite sur inscription obligatoire (sur www.rencontresarttech.eventbrite.fr)