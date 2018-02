Rencontres d'Antibes : le don d'organes sous tous ses aspects

Jean Leonetti, député d'Antibes Juan-les-Pins n'a pas oublié qu'il était cardiologue, rapporteur auprès du gouvernement de la Mission d'Information sur la Révision des Lois Bioéthiques et chargé des Etats Généraux de la Bioéthique. C'est en tant que docteur qu'il participera à la troisième des Rencontres d'Antibes placées sous le signe de "Demain, L'Humain ?". Avec le docteur Eric Duplay et le philosophe Pierre Le Coz, il animera samedi 17 février à 15 heures au Palais des Congrès de Juan-les-Pins la conférence sur le thème "Demain, le don de soi ?", qui traitera des aspects médicaux, éthiques et philosophiques des dons d'organes. Entrée libre dans la mesure des places disponibles

