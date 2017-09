Rentrée universitaire : les grands chantiers de Frédérique Vidal

Fin du tirage au sort et instauration de prérequis pour l'entrée en université, création d'un contrat de réussite étudiant, sélection en master, gouvernance des universités avec la préparation d'un projet de loi favorisant les regroupements : ce sont là, selon Letudiant.fr, les grands chantiers les plus brûlants de Frédérique Vidal, ex présidente de l'Université Nice Sophia et aujourd'hui ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Le site spécialisé dans l'enseignement a ainsi fait le point sur la première rentrée universitaire de la nouvelle ministre et sur les dossiers cruciaux accumulés sur son bureau. Avec "sur le dessus de la pile, la concertation sur le premier cycle universitaire, qui devrait aboutir à la création d'un contrat de réussite étudiant".