Retour de Las Vegas et dossier "Automotive valley" dans START #3

Le retour du CES Las Vegas avec plein d'étoiles dans les yeux pour 17 équipes de start-up azuréennes, un dossier central sur la voiture du futur qui s'invente à Sophia Antipolis à travers l'émergence d'une Automotive Valley européenne : ce sont deux thèmes majeurs du numéro 3 de START, magazine de l'innovation et de l'entrepreneuriat en Côte d'Azur publié par Riviera Press et dont WebTimeMedias est partenaire. Comme dans les deux précédents numéros de ce bimestriel gratuit, une multitude d'échos, de portraits, d'aventures business, de conseils, de guides pratiques, à l'usage des créateurs, étudiants, dirigeants d'entreprises et salariés, femmes et hommes qui souhaitent prendre le chemin de l'entrepreneuriat.

Quelques exemples à travers les rubriques. Dans les start-up qui se lancent, un flash sur My Keeper à Bar-sur-Loup. Dans "Que sont-ils devenus ?" on retrouve Eneomey à Cagnes-sur-mer, PME d'une vingtaine d'années spécialisée en dermatologie et cosmétologie et qui a su se réinventer. Dans ceux qui se développent, un regard sur All4test à Sophia Antipolis. Dans "On en parle là-bas", Malongo, le torréfacteur niçois, qui vient d'ouvrir aux Philippines ses deux premières "coffee shops à la française" et pose ainsi un premier pied en Asie avec de belles ambitions à la clé.

Au fil des pages de cet opus 3 de février-mars 2019, défilent Copines de sortie (Nice) à la recherche d'investisseurs, Lycie (Nice) de Nice à Kourou, Whoog (Sophia) qui prend des contrats et de l'ampleur, Esport-Management.com (Sophia), la SSII qui accompagne un monde de gamers en plein boom, Qwant qui s'implante à Cannes face au marché Forville, Novetech Surgery à Monaco, start-up qui cherche à faire bénéficier les chirurgiens vétérinaires des technologies de la chirurgie orthopédiste, Babeyes (Sophia) et sa dernière innovation qui vient donner de la mémoire aux nouveaux-nés… Au total, un grand panorama de l'entrepreneuriat sur la Côte d'Azur. Quant au prochain numéro, le 4, qui sortira dans deux mois, il a déjà choisi son thème majeur : les 50 ans de Sophia Antipolis. Bien sûr.