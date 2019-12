RisingSUD lance une enquête en ligne auprès des entrepreneurs

"#entrepreneurs de la région sud, prenez la parole !" : c'est sur ce thème que risingSUD, l’agence de développement économique de la Région Sud, lance aujourd'hui une étude sur les défis et les enjeux majeurs qui impactent la croissance des entreprises régionales. Cette étude est menée en partenariat avec Bpifrance Le Lab, "le laboratoire d’idées des PME et ETI". Les entrepreneurs de la région Sud sont ainsi appelés à répondre à une enquête en ligne qui a pour objectif de permettre à risingSUD de mieux les connaître, mieux appréhender les leviers de leur développement afin de pouvoir les accompagner au plus près de leurs besoins.

Les analyses des résultats de l’étude seront restituées au cours du premier semestre 2020, sous forme de publications. Pour participez à l’étude