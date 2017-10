Risques majeurs : Cannes lauréate du projet européen UNaLab

A travers le projet UNaLab, Cannes va bénéficier d'un coup de pouce européen pour renforcer ses mesures de prévention de risques naturels et en particulier la lutte contre les inondations (sur la Côte d'Azur, tout le monde a encore en mémoire les inondations catastrophiques du 3 octobre 2015). La Commission européenne a en effet retenu la candidature cannoise pour le projet UNaLab (Urban Nature Lab) présenté en collaboration avec vingt-sept autres partenaires européens dont l’Université d’Aveiro au Portugal, la commune de Castellon de la Plana en Espagne ou encore l'Institut pour la planification et le développement de la ville de Prague.

Ce projet rentre dans le programme de recherche et d'innovation de l'Union Européenne Horizon 2020. UNaLab vise à adopter des solutions naturelles de protection et d’amélioration face aux risques majeurs afin d’améliorer la résilience climatique des villes, et notamment la lutte contre les risques d’inondations. Ces solutions seront développées sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne et mises en œuvre au préalable par des villes "pilotes" : Eindhoven (Pays-Bas), Gênes (Italie), et Tampere (Finlande).

Le coût du projet "UNaLab" est estimé à 14,8 millions d’euros, dont 12,8 millions d’euros financés par les Fonds Européens. L’écart correspond aux 30% pris en charge par les partenaires qui ne sont pas subventionnés à 100%. Cannes est pour sa part subventionnée à 100% par l’Union Européenne a souligné le maire David Lisnard qui compte ainsi poursuivre de façon pilote la lutte de prévention et protection de la population de la commune (le montant de la subvention cannoise n'a pas été communiqué).