Riviera DEV à Sophia : la conférence du soleil et des geeks fête ses dix ans

Faite par et pour des développeurs, la conférence des passionnés d'informatique tient sa 10 édition du 15 au 17 mai à SKEMA Business School. Au programme, une journée Deep Dive sur les technos les plus pointues et deux jours de conférences avec les spécialistes d'Air France, Red Hat, Google, Criteo, Amadeus et autres. Bien dans l'esprit de la technopole.

Elle se présente comme "la conférence du soleil, faite par et pour des développeurs dans la plus belle technopole d'Europe" (Sophia Antipolis). Elle donne aussi l'occasion aux passionnés de développement logiciel de se rassembler et d’avoir des échanges pointus dans une ambiance conviviale. Tous les organisateurs, est-il noté sont "des geeks bénévoles qui se plient en 4 pour vous concocter une conférence aux p'tits oignons". C'est bien ce côté à la fois passionné et décontracté qui a fait le succès de Riviera DEV devenu le plus grand rendez-vous régional du développement informatique.

Pour son 10ème anniversaire cette année, du 15 au 17 mai dans les locaux de SKEMA Business School à Sophia Antipolis, les développeurs et les mordus de la techno seront de nouveau au rendez vous pour trois jours de conférences et d'ateliers. Quelque 500 participants sont attendus pour un programme de 42 conférences et de 18 ateliers. Riviera DEV 2019 commencera par une "journée Deep Dive", le 15 mai. Il s'agit de sessions intensives de 3 heures qui permettent à un expert d'approfondir beaucoup plus un sujet qu'il ne l'est possible pendant une session classique d'une heure. Des sujets pointus qui parlent Bytecode, Web Components, Java Features, serverless…

Deux journées conférences s'enchaineront les 16 et 17 mai avec des keynotes animés par des orateurs de haut vol. Quelques noms parmi beaucoup d'autres : Lionel Amalric (Air France); Jean-Philippe Bempel (Criteo); Adrien Blind (Saagie); Emmanuel Bernard (Red Hat); Maxime Beugnet (MongoDB); Guillaume Laforge (Google), etc.

Au programme également de ces deux journées, des ateliers sur le thème "On n'est pas que des codeurs". Des ateliers qui sont la marque de fabrique de Riviera DEV : ils n'ont pas vraiment de rapport avec le développement, mais sont pour la plupart animés par des développeurs et ouvrent une fenêtre de divertissement au cours de ces journées intenses tout en faisant découvrir de nouveaux horizons. Bref, du travail sur les trois jours, des sujets complexes, mais aussi des moments de relaxe, de fun et de belles occasions de réseautage voire même d'emploi (plusieurs entreprises en profitent pour recruter).

Organisé par des passionnés à l'initiative du Riviera JUG, l'événement est resté sage dans les tarifs d'accès : 50 € pour le pass Deep Dive du 15 mai (15€ étudiants); 100 € pour le pass Conférence des deux jours (30€ étudiants), cela compte tenu des petits déj, buffets et, pour les conférences, de la soirée networking du jeudi avec buffet et concert le soir. Bon anniversaire Riviera DEV!