Riviera DEV à Sophia : les dernières technos pour les développeurs

Grande conférence annuelle de la Côte d’Azur dédiée aux technologies Java et Web organisée par l’association Riviera JUG, l’édition 2017 de Riviera DEV va rassembler les 11 et 12 mai prochains, de 9 à 18 heures sur le campus de Skema Business School à Sophia Antipolis environ 300 professionnels du logiciel et de la programmation informatique. Cette conférence qui investit cette année des locaux plus grands avec trois salles en parallèle s'annonce particulièrement riche, avec 4 interventions "keynote" et 36 présentations sélectionnées à l’issue d’un appel à contributions ayant rassemblé autour de 100 propositions.

De plus, des ateliers "On n’est pas que des codeurs" permettront à des professionnels de l’informatique de présenter leur passion en dehors du travail. Enfin, le jeudi soir, le traditionnel apéritif réunissant l’équipe d’organisation, les orateurs et les participants sera animé par un groupe de musique local.

Le Riviera Java User Group de Nice et Sophia Antipolis est une association ayant pour but de réunir les acteurs du langage Java (professionnels, communautés open source, institutions, étudiants, enseignants...) afin d'échanger des idées et de discuter des avancées technologiques de la plateforme. L’association organise des réunions mensuelles gratuites, ouvertes à tous, ainsi que la conférence annuelle Riviera Dev organisée avec le soutien des sociétés Amadeus, AViSTO, Dailymotion, MongoDB et Orange.