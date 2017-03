Safe & Smart Conference à Nice : le défi des villes intelligentes

Terrorisme, cyberattaques, radicalisation : ce sont là des menaces qui posent des défis majeurs aux collectivités. Des menaces sur lesquelles se pencheront les responsables politiques et les meilleurs experts français et israéliens de la question à l’occasion de la seconde édition de la Safe &Smart City Conference le 23 mars de 9 heures à 19h30 au Centre Universitaire Méditerranéen de Nice. Cet événement abordera la thématique des “Nouveaux défis en matière de sécurité et de sûreté des villes intelligentes” et rassemblera des acteurs clés de divers secteurs industriels à la pointe de l’innovation, ainsi que des décideurs politiques.

En tables rondes, les intervenants débattront sur quatre grands thèmes: les défis de la cyber sécurité, la lutte contre la radicalisation et le terrorisme, la sécurité des objets connectés (santé, mobilité, services publics…), et les villes face à la nouvelle menace terroriste. Ces thèmes qui tournent autour de la sécurité des infrastructures sensibles et des systèmes intelligents dans les villes connectées, revêtent une très grande importance stratégique et se placent au coeur de l’actualité politique.

Cette conférence est la deuxième édition de Safe & Smart City, un événement organisé par ELNET France avec la Ville de Nice, la Métropole Nice Côte d’Azur et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en collaboration avec le Forum International des Technologies de Sécurité (FITS) et Innovative City. L’initiative se base sur la relation bilatérale entre la France et Israël, et en particulier sur les écosystèmes innovants de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Tel Aviv. Safe & Smart City a une véritable ambition nationale, européenne et internationale de s’affirmer comme le rendez-vous incontournable où s’imagine, se conçoit et se développe la ville sûre et intelligente de demain.