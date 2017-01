Saint-Paul de Vence : clap de fin pour Le Mas d'Artigny (4 étoiles)

Clap de fin pour Le Mas d'Artigny à la Colle-sur-Loup (photo ci-dessus : capture d'écran du site de l'hôtel). Cet hôtel de luxe (4 étoiles), proche de Saint-Paul de Vence, commune à laquelle il était souvent associé, était depuis quelque mois confronté à des difficultés financières. Il y a une semaine, il avait ainsi fait l'objet d'une liquidation par le tribunal de commerce de Paris. Sa fermeture est intervenue dans la foulée vendredi. Installé dans un superbe domaine de 8 hectares, l'hôtel disposait de 85 chambres, ainsi que 21 suites et 4 villas avec chaque fois une piscine privée. Selon France3 Côte d'Azur, une vingtaine de salariés seraient encore dans l'attente de plusieurs mois de salaires.

Cette fermeture s'inscrit dans un contexte très particulier. Le Mas d'Artigny avait été placé sur le devant de la scène à propos d'une affaire judiciaire fortement médiatisée qui avait été jugée début décembre à Nice, et dans laquelle était impliquée Dominique-Claire Testart (ex- Mallemanche). L'ancienne-sous-préfète de Grasse et son mari avaient été condamnés respectivement à trois ans et un an de prison pour des faits de corruption passive.

Ils étaient accusés d'avoir activé en 2012 une demande administrative de création de chemin forestier qui rendait possible une opération immobilière dans le domaine et d'avoir parallèlement négocié une commission de 200.000€ auprès du propriétaire pour la vente de l'hôtel. De son côté, Marcel-Paul Gelabert, le propriétaire du Mas d'Artigny, qui aurait versé les 200.000 euros pour pouvoir agrandir son hôtel, avait été condamné à 2 ans de prison et 100.000 euros d'amende.