Saint-Raphaël lance le SiWeb, le Salon des Influenceurs du Web

Après avoir créé et fait monter en puissance le salon Voyage en Multimédia dont la 8ème édition a été transférée à Cannes en janvier dernier, Saint-Raphaël lance un nouvel événement autour cette fois du marketing digital : le SiWeb. Du 2 au 4 mars, il réunira au palais des congrès de Saint-Raphaël, les professionnels et les influenceurs dans le voyage mais aussi dans la mode, la cuisine, la beauté, la gastronomie…

Après avoir créé le salon Voyage en Multimédia dont la 8ème édition s'est déplacée au Palais des Festivals de Cannes en janvier dernier, Saint-Raphaël lance un nouveau salon dans un domaine qui, au-delà du voyage est élargi aux marques de mode, beauté, famille, et. : le SiWeb, le Salon des Influenceurs du Web. La première édition aura lieu au palais des congrès de Saint-Raphaël du 2 au 4 mars, avec les deux premières journées (le jeudi et vendredi) réservées aux professionnels et une troisième journée, celle du samedi ouverte au grand public.

Comme l'explique Régis Courvoisier, directeur Esterel Côte d'Azur Tourisme à Saint-Raphaël, si l'on parlera bien sûr voyage, les centres d'intérêt s'élargiront à d'autres domaines d'influence. Huit thèmes majeurs d’influence ont ainsi été retenus pour cette première : Mode, Beauté, Sport, Famille, Voyage, Cuisine et gastronomie DIY (artistique) ainsi que High Tech. L'idée de ce salon est partie, avec la société We are Travel de Xavier Berthier de l'expérience et du succès international du Salon des Blogueurs de Voyage. La première édition s'était tenue à Cannes en 2014, puis le salon avait tourné : Ajaccio en 2015, Bruxelles en 2016, tandis que l'édition 2017 va revenir en France.

Le Salon des Influenceurs du Web s’inspire fortement de cette expérience avec des rencontres entre professionnels de tous secteurs d’activités et influenceurs. Les professionnels, exposants sur 60 stands, rencontrent ainsi 800 influenceurs sur deux jours pour créer des opportunités de collaboration de marketing digital. Le salon propose aussi sur deux jours plus de 20 conférences et ateliers de différents niveaux. L’une des deux innovations majeures de ce salon est l’ouverture au public lors du 3ème jour, le samedi 4 mars avec 3000 visiteurs attendus venant de Nice à Marseille.