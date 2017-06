Salon Bionazur à Nice : l'art de vivre bien, bon et bio

Rendez-vous bio à Bionazur du 16 au 18 juin sur la place Masséna en Nice! Pour sa 19ème édition, le plus vieux et le plus important salon de produits BIO et services certifiés sur la Côte d’Azur revient au cœur de Nice. Fruits, légumes, boissons et consommables BIO, cosmétiques, appareils ménager bien-être, vêtements, bijoux… : Bionazur propose 3 jours pour découvrir toutes les facesttes de l’art de vivre bien, bon et bio. Au total, cette édition rassemblera 67 exposants ainsi que 9 exposants AGRIBIO sur 1.600 m2 d'exposition tandis que 12 conférences gratuites seront données par les exposants. Quelque 30 000 visiteurs sont attendus. Entrée gratuite. Ouverture de 10 à 19 heures.