Salon Bisou à Nice : cadeaux, déco, beachwear et articles de plage de l'été

C'est l'un des grands classiques du début d'année à Nice : le salon Bisou. Evénement professionnel dédié aux nouvelles tendances du secteur du cadeau, du souvenir, de la décoration, de l’article provençal, du beachwear, de la bijouterie fantaisie, de l'accessoire de mode, de la fleuristerie et du cadeau gourmand, il aura lieu les 14, 15 et 16 janvier à Acropolis - Palais des Expositions. Sur une surface de 10.000 m², il réunira plus de 200 exposants et attend plus de 15.000 visiteurs professionnels. Chaque année, près de 2 000 points de vente (chiffres certifiés selon les organisateurs) choisissent ce salon pour sélectionner leurs produits, découvrir en avant-première les nouvelles tendances de l'été à venir et passer leurs commandes

Pour cette édition, de nombreuses nouveautés sont annoncées, emblématiques des tendances de l'été 2017, comme par exemple le transat nomade, les limonades artisanales aromatisées... Bien d'autres surprises sont également annoncées du côté du beachwear et de l'article de plage, de la décoration et des nouveautés culinaires. Horaires : 9h-19h samedi et dimanche et 9h-18h le lundi. Tous les visiteurs ont accès gratuitement au salon sur invitation ou inscription, après vérification de leur qualité professionnelle (sur présentation d'un Kbis).