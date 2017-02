Salon de l'agriculture : vins de Bellet et olives de Nice primés

Les producteurs des Alpes-Maritimes ont remporté 14 médailles ce week-end au concours général agricole qui ont distingué leurs qualités pour les vins de Bellet, les olives (pâte d'olive-tapenade, les olives noire de Nice ou encore huile d'olive). Ont ainsi été obtenues 4 médailles en vin de Bellet (1 Or, 1 argent, 2 bronze), 7 en pâte d’olive/tapenades (3 or, 2 argent, 2 bronze), 1 or en olives de Nice, 2 en or en huile d’olive. Et ce n'est pas fini. Le concours général agricole se poursuit : aujourd'hui lundi 27 février, sera donné le résultat du concours général bière (deux lauréats pour le département) et demain mardi 28 février, le résultat des concours apicoles et confiture.

Le Concours des Produits a pour vocation de récompenser les meilleurs vins et les meilleurs produits du terroir français. Il permet de valoriser l'exceptionnelle diversité et la qualité de la production agricole et de la gastronomie françaises. Il s'agit exclusivement de produits agricoles récoltés ou transformés sur le territoire français. Ils peuvent être d'origine fermière, artisanale ou industrielle. Organisé sous le contrôle de l'Etat, garant de sa rigueur et de son impartialité, le Concours Général Agricole se déroule, chaque année, dans le cadre du Salon International de l'Agriculture.