Salon DSC Europe VR 2018 à Juan : cap sur la voiture autonome

La Côte d'Azur, qui a affiché ses ambitions dans "l'automotive" accueille au palais des congrès d'Antibes Juan-les-Pins à partir d'aujourd'hui mercredi et jusqu'à vendredi soir le salon DSC (Driving Simulation Conference Europe) dédié aux technologies de simulation de conduite et à la réalité virtuelle appliquée au monde de l'automobile. Une occasion de mettre en visibilité son positionnement et l'initiative Smart Vehicule Côte d'Azur.

C'est un salon qui vient conforter le positionnement de Sophia Antipolis autour du véhicule connecté et de la voiture autonome. Dédié aux technologies de simulation de conduite et à la réalité virtuelle appliquée au monde de l'automobile, le salon DSC Europe VR 2018 (Driving Simulation Conference Europe) s'est ouvert ce matin au palais des festivals d'Antibes Juan les Pins et se poursuivra jusqu'à vendredi 7 septembre. C'est la 17ème édition de ce salon qui, en 1995, était déjà passé par la technopole. Depuis, il a grandi et s'est fortement internationalisé. (Illustration ci-dessus @DR)

Autour du "smart vehicule", un partenariat inédit avec l'écosystème azuréen

L'édition 2017, qui s'était tenue à Stuttgart en Allemagne avait réuni près de 400 participants et 35 exposants venant d'une vingtaine de pays d'Europe, d'Amérique, d'Asie et d'Afrique. L'édition 2018 bénéficiera d'une exposition industrielle élargie et d'une audience en constante augmentation de décideurs et spécialistes de la Simulation de Conduite et Réalité Virtuelle. Les sujets abordés lors des conférences incluront l'état de l'art en matière de technologie de simulation de conduite, les R&D en cours, et les développements progressifs de la réalité virtuelle. Cette année, le programme offrira également une place plus importante aux outils de simulation pour les véhicules autonomes et connectés, ainsi qu’aux applications avancées du système d’aide à la conduite (ADAS). Les facteurs humains et le rendu de mouvement resteront néanmoins l'axe désormais traditionnel de la conférence.

La venue de ce salon à Antibes ne tient pas du hasard. Il se rattache à un choix stratégique de la Côte d'Azur : mettre le cap sur l'automotive et le "smart véhicule". Le salon est en effet organisé en coopération avec l’INRIA, Arts et Métiers ParisTech, IFSTTAR et la Tribune. Il est également sponsorisé par Renault (son Renault Software Lab fêtera sa première année à Sophia), ANSYS-Optis, SystemX, AVSimulation et Team Côte d’Azur. C'est l’agence d’attractivité économique azuréenne qui a monté ce partenariat inédit pour promouvoir l’Initiative "Smart Vehicle Cote d’Azur" lancée en 2017 et affirmer le positionnement de la Côte d’Azur comme hub des nouvelles mobilités auprès d’acteurs européens de la filière.

Deux temps forts sont d'ailleurs prévus aujourd'hui sur ce thème : à 16 heures, un "Industrial pitch" intitulé "Renault Software Labs, one year in Sophia Antipolis" avec Bruno Bocaert; à 18 heures, un "Welcome cocktail" intitulé "Nice-Sophia Antipolis : A European Hub for smart vehicle players". A cette occasion seront présentées l’Initiative Smart vehicle et les opportunités économiques qu’offre la Côte d’Azur. Cette séquence portée par Jean-François Chapperon (Team Côte d’Azur) et Pierre Sigrist (EpicnPoc), sera suivie de l’annonce de la première édition nationale des Grands Prix de l’Industrie de la Tribune qui se tiendra à Nice.