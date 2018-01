Salon IPEM à Cannes : le grand marché du Private Equity

C'est le grand rendez-vous annuel du Private Equity. Le salon IPEM (International Private Equity Market) aura lieu à Cannes 24 au 26 janvier au Palais des Festivals. Ce salon propose un format innovant centré autour des rendez-vous d’affaires entre les investisseurs institutionnels et privés, les gestionnaires de fonds, les prestataires de service du secteur, et les entrepreneurs en quête de financement pour leur développement. Pour les startups en phase de levée, un programme dédié est ouvert pour rencontrer les fonds. Environ 1 400 professionnels et plus de 450 entreprises se rassembleront ainsi pendant trois jours denses pour identifier des opportunités d'affaires sur une place de marché grandeur nature. Parmi eux également 250 investisseurs et 150 fonds venant de 40 pays sont annoncés.

Partenaire de l'édition 2018 de l'IPEM, Team Côte d'Azur offre des conditions d'accès privilégié aux pépites du territoire. Dans le cadre du partenariat noué avec l'IPEM, les sociétés azuréennes peuvent candidater pour obtenir gratuitement un "PASS Entrepreneur" (accès complet au salon pendant 3 jours, d'une valeur de 850 €). Critères de sélection : être en préparation pour une levée en série A, B ou C dans l’année 2018; business modèle éprouvé; CA > 2 M€ et forte croissance (>30%). Les profils des sociétés proposées seront évalués et validés par les organisateurs, selon l’adéquation avec les critères mentionnés et leur potentiel attrait et intérêt pour les investisseurs présents. Pour candidater : https://fr.surveymonkey.com/r/BP9T7VN

Les sociétés azuréennes qui souhaiteraient participer, peuvent également réserver un " PASS Entrepreneur " pour le salon avec un tarif préférentiel : 425 euros soit une remise de plus de 50%.