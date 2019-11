Science pour Tous à Biot : ces incroyables objets volants connectés

"Les nouveaux objets volants connectés (voiture volante, airship, drone...)" : c'est un sujet passionnant qu'abordera Science pour Tous 06 pour son rendez-vous de demain, jeudi 28 novembre à 19 heures à Biot (salle Gilardi). Gratuit. Pour en parler un scientifique : Elie Hachem. Professeur de l’Ecole des Mines de Paris et responsable d’un groupe de recherche sur le Calcul Intensif et Mécanique des Fluides numériques à Sophia Antipolis dans le Centre de Mise en Forme des Matériaux, il combine les mathématiques, le numérique et une grande puissance de calcul pour réaliser ces objets volants et connectés.

L’industrie aéronautique française continue à innover et à travailler sur les défis de demain. De nouveaux challenges sont lancés au travers de l’essor des drones civils, des nouveaux marchés potentiellement ouverts par les dirigeables ou encore de concepts avant-gardistes tels que le projet de plateforme stratosphérique Stratobus proposé par Thalès Alenia Space à Cannes. Plus récemment, un engouement significatif pour les voitures volantes, et plus généralement pour la mobilité aérienne personnelle, est apparu.

Dans ce contexte, la simulation numérique est devenue un réel accélérateur et un outil indispensable pour étudier plus en détails les défis scientifiques, les verrous technologiques, ainsi que les problématiques économiques relatives à la conception et à la réalisation d’un nouveau type d’appareil. Flash sur ces aventures du nouveau siècle.