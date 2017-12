Sciences cognitives, wearables, chatbots, télémédecine au e-Health World Monaco 2018

Grand rendez-vous de l’innovation en santé, e-Health World Monaco 2018 aura lieu les 31 mai et 1er juin 2018 à l'Hôtel Fairmont à Monaco. Cette nouvelle édition de l'ex Connected Health compte réunir plus de 400 professionnels qualifiés de la e-santé autour de thèmes de plus en plus innovants : sciences cognitives, télémédecine, wearables, chatbots. Au programme cinq ateliers, 90 conférenciers, une quarantaine de conférences autour des nouvelles technologies dans le domaine de la santé. + d'infos https://e-healthworld.com/ehm-2018/