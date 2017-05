Se loger malin pendant le festival : la solution Click & Boat

Difficile de se loger sur Cannes et alentours en cette période de Festival du Film. Durant la quinzaine, les hôtels sont saturés ou pratiquent des tarifs très élevés. Face à cette "crise hôtelière" passagère, les festivaliers peuvent se tourner vers la mer, signale Click & Boat. Le airbnb... du bateau, site de location de bateaux entre particuliers, fait ainsi savoir qu'il compte plus d'une centaine (123 exactement) de bateaux à Cannes, et plus de 1.000 dans la région et surtout qu'il reste des bateaux avec des cabines très confortables de disponibles. D'autant plus intéressant que, toujours selon Click & Boat qui cite le cas du voilier de Loic proposé dans le vieux port, à 2 pas de la croisette, à partir de 40 euros / nuit / personne, les prix restent abordables. Avec en prime la possibilité d'une ballade en mer (avec ou sans skyper) avant la montée des marches. Alors, si vous n'avez pas le mal de mer… www.clickandboat.com