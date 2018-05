SECNUMECO à Nice : une matinée pour protéger vos données

A l'heure de la transformation numérique, plus que jamais les données d'une entreprise représentent l'élément essentiel de sa valeur et de son patrimoine. D'où l'absolue nécessité de bien protéger ces données alors que les cyber attaques se font plus massives et plus sophistiquées. C'est pourquoi la CCI Nice Côte d'Azur, qui a noué un partenariat avec la cellule spécialisée de la gendarmerie, ainsi que l'association Telecom Valley avec sa Commission Sécurité & Cloud, se sont associés pour organiser #SECNUMECO, un séminaire gratuit d'une demi-journée sur la protection des données.

Rendez-vous est ainsi donné le 17 mai, de 8h30 à 12h30, à la CCI Nice Côte d'Azur à Nice avec des spécialistes de Telecom Valley et de la CCI ainsi que des représentants de l'ANSSI, de la Préfecture, de la Gendarmerie des Alpes-Maritimes, de l'IHDEN Nice Côte d'Azur, du CLUSIR PACA et du SISSE. Au programme une table-ronde sur les enjeux de la transformation numérique et des exposés sur les solutions face aux cybermenaces, les bonnes pratiques numériques, la protection de patrimoine scientifique et technique de l'entreprise et des données personnelles.

Interviendront des spécialistes de la question comme Moïse Moyal, Délégué à la Sécurité Numérique Région Paca | ANSSI; Vincent Nicolas, Chargé de mission numériques | Préfecture de Région PACA; Sergio Loureiro, Outpost24 (ex fondateur de SecludIT); Adjudant Thierry Barré, Référent sûreté de la Gendarmerie des Alpes-Maritimes et bien d'autres que l'on retrouvera dans le programme de la matinée.