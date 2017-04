Sécurité des environnements cloud : le guide de Christophe Auberger

Les grandes entreprises ont massivement adopté le cloud computing. Des changements rapides d'infrastructures qui sont sources d'incertitudes en matière de sécurité. Dans cet avis d'expert sur la sécurité des environnements cloud actuels, Christophe Auberger, Directeur Technique France de Fortinet à Sophia Antipolis, liste les éléments à prendre en compte par les organisations pour sécuriser d'une façon optimum leurs clouds privés, publics et hybrides.

Les grandes entreprises ont rapidement adopté le cloud computing au cours des 10 dernières années, et cette tendance, loin de fléchir, devrait même s’accélérer. Les infrastructures cloud privées, et notamment la virtualisation et les réseaux SDN, contribuent à transformer les centres de données qui hébergent la majorité des charges serveur corporate dans le monde. Les entreprises adoptent également les clouds publics à un rythme effréné, souvent associés à un rétro-lien vers un environnement sur site pour définir, in fine, un cloud hybride.

S’ils présentent des avantages tangibles, ces changements rapides d’infrastructures sont néanmoins source d’inquiétudes en matière de sécurité et pèsent sur la capacité à protéger les utilisateurs finaux et les données, face à des menaces en perpétuelle évolution. Les centres de données d’entreprise actuels évoluent d’environnements statiques internes vers un mix de cloud privés, publics et hybrides, et les organisations sont tenues de renforcer leurs pare-feux et autres appliances de sécurité (déployés en périphérie de réseau) pour inspecter le trafic entrant et sortant.

Le trafic interne, qui transite latéralement, sur les réseaux internes et entre environnements cloud, doit également être protégé. Pour une sécurité optimale au sein des clouds privés, publics et hybrides, les organisations doivent renforcer, voire redéployer leur sécurité, pour mieux s’adapter à des environnements temps-réel multisites et rapides. Voici quelques éléments à prendre en compte pour atteindre un tel objectif :

- Évolutivité. Le cloud computing permet de déployer et de fournir rapidement des applications particulièrement évolutives. La sécurité doit être élastique pour se dimensionner à l’infrastructure en elle-même, et offrir une protection transparente et ce, sans ralentir les opérations. Les environnements cloud actuels nécessitent des pare-feux ultra-rapides qui assurent la protection des flux entrants et sortants des centres de données, ainsi que la sécurité des réseaux en périphérie des clouds privés. Des pare-feux virtualisés sont également nécessaires pour protéger les flux entrants et sortants des clouds publics. Enfin, ce sont des pare-feux virtualisés qui sont requis pour sécuriser le trafic interne et latéral, à savoir les données et transactions entre équipements constitutifs d’un cloud.

Les pare-feux et appliances de sécurité réseau hautes-performances doivent assurer une évolutivité verticale, pour répondre aux besoins en volume et performances, mais aussi latérale pour identifier et sécuriser les données issues des objets connectés et des terminaux, sur l’ensemble du réseau / des centres de données multisites, et ce, jusqu’au cloud.

- Segmentation. Avec les gains d’efficacité résultant de la mutualisation des ressources informatiques, de stockage et réseau, rendue possible grâce aux technologies de virtualisation et de réseau SDN, les environnements cloud sont de plus en plus agrégés jusqu’à permettre une consolidation des centres de données dans leur globalité. Le niveau de protection des ressources critiques et du réseau interne reste faible, face à un hacker ou une menace de type ATP qui franchit la périphérie du cloud via une seule application vulnérable.

Pour maîtriser ce risque, les organisations doivent cloisonner les départements métiers et les applications. Les réseaux doivent être segmentés de manière intelligente en des zones de sécurité fonctionnelles qui permettent le contrôle du trafic interne. Une segmentation de bout en bout offre une visibilité précise sur le trafic du réseau multisite. Cette visibilité identifie et permet de mettre en quarantaine les dispositifs infectés, pour ainsi maîtriser la prolifération des logiciels malveillants. Une segmentation de bout en bout utilise des pare-feux de segmentation interne sur l’ensemble des centres de données, sites principaux et succursales, et sécurise la micro-segmentation pour les SDN et les environnements cloud.

- “Awareness”. Au-delà de l’évolutivité et de la segmentation, l’infrastructure de sécurité doit automatiquement prendre en compte les changements en temps-réel (principe d’awareness) au sein de l’environnement cloud et s’y adapter, ce qui garantit une protection transparente. Il ne suffit pas de détecter le trafic malveillant ou de neutraliser les logiciels malveillants à l’aide des dispositifs de sécurité. Les événements de sécurité doivent également être intégrés dans un SIEM ou tout autre outil analytique, pour recueillir et corréler les données, mais aussi orchestrer automatiquement toute modification des règles et niveaux de sécurité, dès la détection d’un incident ou d’un événement de sécurité. Chaque composante de sécurité doit pouvoir fonctionner de manière intégrée et synchronisée, avec une visibilité et un contrôle optimisés.

- Extensibilité. Les solutions doivent s’adosser à une plateforme extensible, dotée d’API configurables (REST et JSON par exemple) et autres interfaces, pour une intégration dynamique avec les multiples hyperviseurs, contrôleurs SDN, console d’administration cloud, outils d’orchestration, centres de données de type software-defined et environnements clouds. La sécurité s’adapte ainsi automatiquement à une architecture réseau et à des menaces qui évoluent.

Quels sont les critères d’une solution de sécurité cloud pertinente ?

Lors de l’évaluation d’une solution de sécurité cloud, voici quelques questions à se poser pour éclairer son choix.

- La solution est-elle évolutive ? Une stratégie exhaustive de sécurité doit être élastique, en matière de « profondeur » (performances et deep inspection) et de périmètre (couverture de bout en bout).

- La solution est-elle “aware” ? Vous devez pouvoir suivre les flux de données sur et en dehors du réseau, les mouvements au sein du périmètre réseau et les accès aux données.

- La solution est-elle réellement sécurisée ? Les différents outils qui protègent votre réseau doivent collaborer pour définir un système intégré qui fournit une visibilité et un contrôle unifiés.

- La solution favorise-t-elle la prise de décision ? Vous devez disposer de données de veille sur les menaces et d’une plateforme d’orchestration centralisée : la sécurité s’adapte ainsi dynamiquement aux nouvelles menaces identifiées et fournit de manière synchronisée des éléments décisionnels, sur l’ensemble du réseau multisite.

- La solution est–elle ouverte ? Des API pertinentes et ouvertes permettent aux partenaires technologiques de s’intégrer avec l’infrastructure de sécurité, ce qui pérennise les investissements et favorise une adaptation dynamique aux changements.

Parmi les autres fonctionnalités intéressantes :

- Une sécurité de type Software-defined : privilégiez une plateforme unifiée de sécurité, avec un système d’exploitation unique qui assure l’orchestration et l’automatisation de la sécurité sur les environnements physiques, virtualisés et cloud.

- Intégration : les solutions de sécurité doivent pouvoir s’intégrer avec les environnements vSphere et NSX de VMware, ainsi qu’avec les clouds publics comme AWS et Azure, pour assurer un provisioning à la demande, une tarification à l’utilisation, une élasticité automatique et un traitement analytique unifié qui améliore la protection et la visibilité.

- Visibilité et contrôle à partir d’une interface unique : votre plateforme de sécurité doit bénéficier d’une administration centralisée avec visibilité unifiée sur les politiques et événements de sécurité liés aux environnements physiques, virtualisés et cloud.

Conclusion

L’évolution des réseaux et la digitalisation progressive des processus métiers sont sources de défis complexes qui pèsent sur la sécurité réseau traditionnelle. Parallèlement, l’adoption rapide des clouds privés, publics et hybrides invite à repenser la sécurité du Cloud.

La nouvelle génération des solutions de sécurité cloud fait preuve d’élasticité et d’agilité. Ces solutions doivent aller au-delà de leur nature statique en étoffant leurs fonctions de sécurité et en segmentant les environnements cloud. C’est à ce titre que les organisations tireront parti d’une infrastructure évolutive et sauront anticiper les vecteurs d’attaques utilisés par les menaces connues et émergentes.

Christophe Auberger