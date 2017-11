Sécurité et Cloud à Sophia : mettez-vous dans la peau d'un "hacker" !

Une immersion dans la peau d'un hacker pour mieux comprendre les mécanismes du cybercriminel et apprendre à parer aux attaques : c'est l'une des expériences fortes qui sera proposée lors de la demi-journée d'atelier-conférence "Sécurité & Cloud"que Telecom Valley organise le 30 novembre à l'intention des entreprises, tous secteurs confondus.

Des experts de la lutte contre la cybercriminalité qui viennent informer et former les entreprises azuréennes, tout secteur confondu, aux bonnes pratiques de sécurisation de leurs systèmes d’information : c'est ce que propose la demi-journée atelier-conférence que la communauté Sécurité & Cloud de Telecom Valley organise le jeudi 30 novembre de 14 à 21 heures au Campus des Lucioles de l’université à Sophia Antipolis. Le constat que rappellent Edmond Cisse (Uraeus Consult) et Sergio Loureiro (Secludit), les deux animateurs de la communauté est connu. Toujours redouté. Des épisodes importants de cyberattaques, paralysant de nombreuses entreprises, l'ont martelé tout au long de l'année.

Selon le dernier rapport d’un grand cabinet spécialisé en cybercriminalité, les conséquences s’élèveraient annuellement à près de 8 millions de dollars dans notre pays. Massivement médiatisées, les vagues d’attaques de cette année ont renforcé la prise de conscience de la menace qui pèse quotidiennement sur les entreprises. Cependant des efforts restent à faire notamment en termes de sensibilisation et de formation des PME sur les moyens de se protéger. D'où dans le cadre du mois du numérique de l'association, l'invitation lancée aux entreprises azuréennes à venir s’informer et se former aux bonnes pratiques en matière de cybercriminalité et d’optimisation de la productivité d’entreprise grâce au Cloud.

L’événement propose trois temps forts :

Une immersion dans la peau d’un "hacker" préparant plusieurs scenarios d’attaques contre une organisation, au cours d’un atelier pratique animé par la société sophipolitaine Allyans. Le public pourra comprendre les mécanismes du cybercriminel et découvrir comment parer aux attaques grâce à des outils de prévention et protection d’attaques. Une conférence avec l’intervention exceptionnelle de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes de l’Information (ANSSI), organisme gouvernemental et référence en matière de lutte contre la cybercriminalité, qui informera les entreprises sur l’actualité de la cybercriminalité en France et rappellera les bonnes pratiques à mettre en place en entreprise pour s’en prémunir. Deux autres interventions seront aussi au programme : une démonstration d’optimisation de la productivité en entreprises grâce aux outils de partage sécurisé d’information dans le Cloud, réalisée par la société Dropbox ; et une présentation plus sociétale sur les avantages et les inconvénients des progrès informatiques en matière de fraude, par l’Institut Français de la Prévention de la Fraude (IFPF). Un moment convivial d’échanges entre intervenants et professionnels autour d’un cocktail networking.