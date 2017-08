Sécurité : Nice annule de nouveau sa grande fête du port

Lou Festin dou Pouort, grande manifestation populaire du début septembre à Nice, n'aura pas lieu cette année non plus. Lancée en 2004, cette fête du port de Nice très appréciée des Niçois et des touristes, rassemblait sur les quais jusqu'à 30.000 personnes. L'an dernier, suite au dramatique attentat du 14 juillet, elle avait été annulée, tant par respect des victimes, que par raison de sécurité. Cette année, alors que la Prom' a été rouverte aux festivités, ce sont toujours des raisons de sécurité qui ont conduit à une nouvelle annulation.

Sur l'antenne de France Bleu Azur, Rudy Salles, adjoint au maire de Nice en charge notamment du tourisme, a expliqué que s'il le fallait, les attentats de Barcelone ont rappelé que la menace n'avait pas disparu. La Métropole, dans ce contexte, ne pouvait s'affranchir des nouvelles mesures de sécurité que la Préfecture impose depuis le 10 juillet. Ne voulant prendre aucun risque Nice Côte d'Azur assume donc cette décision d'annulation qui a fait grincer des dents à plusieurs associations portuaires.